İsrail, Gazze'de 31 aşı merkezini vurdu

İsrail’in Gazze Şeridi’nde iki yıldır sürdürdüğü saldırılar, bölgedeki sağlık altyapısını neredeyse tamamen çökertti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail’in hedef aldığı 54 aşı merkezinden 31’inin artık faaliyet gösteremez durumda olduğunu açıkladı.

Saldırılar öncesinde çocukluk çağı aşılama oranı yüzde 98 olan Gazze, bu oranla dünya genelinde en başarılı bölgeler arasında yer alıyordu. Ancak DSÖ, saldırılar nedeniyle rutin aşılama oranının yüzde 70’in altına gerilediğini ve bunun ciddi bir halk sağlığı krizi anlamına geldiğini bildirdi.

Açıklamada, ölümcül ancak önlenebilir çocuk hastalıklarının yeniden görülmeye başladığı, kış aylarının yaklaşmasıyla acil bir aşılama kampanyasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

BM'DEN GAZZE'DE ÇOCUKLAR İÇİN TELAFİ AŞILAMA KAMPANYASI

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Dünya Sağlık Örgütü, Filistin Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde Gazze Şeridi'nde çocuklar için aşı kampanyası başlattığını duyurdu.

Açıklamada, Gazze’de temel sağlık hizmetlerinden mahrum 44 bin çocuğa ulaşması planlanan telafi aşılama kampanyası kapsamında üç doz pentavalan, çocuk felci, rotavirüs, konjuge pnömokok ile iki doz kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşılarının yapılacağı belirtildi.

Gazze Şeridi’nde 3 yaşın altındaki her 5 çocuktan 1'inin ya hiç aşı yaptıramadığı ya da saldırılar nedeniyle aşılarını kaçırdığını vurgulayan açıklama, bu durumun Gazze’deki çocukları aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı korumasız bıraktığı belirtildi.

Gazzeli çocuklar, aşılama kampanyası ile kızamık, kabakulak, kızamıkçık, difteri, tetanos, boğmaca, hepatit B, tüberküloz, çocuk felci, rotavirüs ve zatürreye karşı koruma sağlayan rutin çocukluk çağı aşılarını olacak.

UNICEF Filistin Devleti Özel Temsilcisi Jonathan Veitch, "Gazze Şeridi'nde 20.000'den fazla çocuğun hayatına mal olan iki yıllık amansız şiddetin ardından, sonunda hayatta kalanları koruma fırsatına sahibiz." ifadelerini kullandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne son iki yılda düzenlediği saldırılarda çok sayıda hastane ve sağlık kuruluşunu hedef aldı.