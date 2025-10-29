İsrail ateşkes dinlemedi 91 kişiyi öldürdü!

İsrail’in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’ne yeniden başlattığı saldırılarda can kaybı artıyor. Filistin resmi ajansı WAFA, hastane kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 91’e yükseldiğini duyurdu.

Habere göre, İsrail’in yoğun bombardımanı sonucu Gazze’nin kuzeyinde 31, orta kesiminde 42, güneyinde ise 18 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu, çok sayıda kişinin de yıkılan evlerin enkazı altında bulunduğu bildirildi. İsrail savaş uçaklarının gece boyunca Gazze kenti ve Deyr el-Belah’a yeni hava saldırıları düzenlediği, bu saldırılarda da çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı aktarıldı.

Son dakika | İsrail Gazze'ye saldırmıştı: Trump'tan ateşkes açıklaması

Sağlık kaynakları, kurtarma ve ambulans ekiplerinin yoğun duman, yıkım ve kapatılan yollar nedeniyle bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarını güçlükle sürdürdüğünü belirtti.

ATEŞKES YENİDEN BOZULDU

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim’de Mısır’ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında varılmış ve 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Ancak Gazze’deki hükümetin açıklamasına göre İsrail, ateşkesi sistematik biçimde ihlal ederek 28 Ekim’e kadar 94 sivilin ölümüne neden oldu.

Dün akşam başlayan son saldırılarda ise ilk belirlemelere göre 24’ü çocuk 63 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu, salı günü Refah bölgesine düzenlenen saldırıda bir askerinin Hamas tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Hamas ise bu iddiayı reddetti.