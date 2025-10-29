İsrail ateşkes dinlemedi 91 kişiyi öldürdü!

İsrail ateşkes dinlemedi 91 kişiyi öldürdü!
Yayınlanma:
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze’yi vurmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda can kaybı artıyor. Dün akşamdan bu yana süren bombardımanlarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 91’e yükseldi.

İsrail’in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’ne yeniden başlattığı saldırılarda can kaybı artıyor. Filistin resmi ajansı WAFA, hastane kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 91’e yükseldiğini duyurdu.

Habere göre, İsrail’in yoğun bombardımanı sonucu Gazze’nin kuzeyinde 31, orta kesiminde 42, güneyinde ise 18 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu, çok sayıda kişinin de yıkılan evlerin enkazı altında bulunduğu bildirildi.İsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı - BBC News Türkçeİsrail savaş uçaklarının gece boyunca Gazze kenti ve Deyr el-Belah’a yeni hava saldırıları düzenlediği, bu saldırılarda da çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı aktarıldı.

Son dakika | İsrail Gazze'ye saldırmıştı: Trump'tan ateşkes açıklamasıSon dakika | İsrail Gazze'ye saldırmıştı: Trump'tan ateşkes açıklaması

Sağlık kaynakları, kurtarma ve ambulans ekiplerinin yoğun duman, yıkım ve kapatılan yollar nedeniyle bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarını güçlükle sürdürdüğünü belirtti.

ATEŞKES YENİDEN BOZULDU

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim’de Mısır’ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında varılmış ve 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Ancak Gazze’deki hükümetin açıklamasına göre İsrail, ateşkesi sistematik biçimde ihlal ederek 28 Ekim’e kadar 94 sivilin ölümüne neden oldu.

İsrail'in Gazze'de Filistinlileri öldürmek için çizdiği hayali sınır: Sarı HatDün akşam başlayan son saldırılarda ise ilk belirlemelere göre 24’ü çocuk 63 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu, salı günü Refah bölgesine düzenlenen saldırıda bir askerinin Hamas tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Hamas ise bu iddiayı reddetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Dünya
Kenya'da uçak düştü: Yabancı turistlerin de aralarına bulunduğu 11 kişi öldü
Kenya'da uçak düştü: Yabancı turistlerin de aralarına bulunduğu 11 kişi öldü
Son Dakika | Ateşkesi ihlal edip 90 Filistinli'yi katleden İsrail anlaşmaya uyacağını duyurdu!
Son Dakika | Ateşkesi ihlal edip 90 Filistinli'yi katleden İsrail anlaşmaya uyacağını duyurdu!