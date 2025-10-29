Son dakika | İsrail Gazze'ye saldırmıştı: Trump'tan ateşkes açıklaması

Son dakika... İsrail'in Hamas'ın İsrail ordusuna saldırı düzenlediği bahanesiyle Gazze'de ateşkesi bozmasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkesi hiçbir şeyin tehlikeye atmayacağını ancak "İsrail askerleri öldürülürse İsrail'in karşılık vermesi” gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump Gazze'deki ateşkesi hiçbir şeyin tehlikeye atmayacağını söyledi, ancak "İsrail askerleri öldürülürse İsrail'in karşılık vermesi” gerektiğini savundu. Trump'ın işaret ettiği, İsrail'in Hamas'ı suçladığı saldırıya dair iddialar örgüt tarafından yalanlandı.

Gazze sivil savunma ajansı, İsrail ordusunun Hamas'ı askerlerine saldırmak ve ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkesi ihlal etmekle suçlamasının ardından, İsrail'in devam eden ateşkese rağmen hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

'ATEŞKESİ TEHLİKEYE ATACAK BİR ŞEY OLMADI'

Trump, uçakta gazetecilere “Bir İsrail askerini öldürdüler. Bu yüzden İsrailliler karşılık verdi. Karşılık vermeliydiler. Ateşkesi tehlikeye atacak bir şey olmadı” dedi. Hamas'ı "Orta Doğu anlaşmasının çok küçük bir parçası" olarak da niteleyen Trump, "Hamas uygun davranmazsa ateşkes sonlanacak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes, Refah'ta yaşanan ve 1 İsrail askerinin öldüğü saldırıdan Hamas'ın sorumlu tutulmasının ardından Tel Aviv tarafından bozuldu. Saldırılarda 1'i çocuk 18 Filistinli öldürüldü. Hamas ise saldırıyı gerçekleştirdiğine dair iddiaları reddetti.

Öte yandan, son zamanlarda İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı IŞİD bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere cihatçı gruplarla işbirliği yapıp onları silahlandırıyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

