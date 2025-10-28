Son dakika | İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırmıştı! Dışişleri'nden son dakika açıklaması

İsrail'in Gazze'deki ateşkese rağmen Refah kentindeki bir saldırıyı bahane ederek Gazze'ye hava saldırıları başlatmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Hamas söz konusu saldırının kendileri tarafından gerçekleştirilmediğini açıklamıştı.

Açıklamada ateşkesin açık şekilde ihlal edildiği belirtilirken İsrail'e anlaşmaya uyma çağrısı yapıldı.

İSRAİL'E ATEŞKESE BAĞLI KALMA ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir. Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz. Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. İsrail’e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.

'TÜRKİYE BARIŞ ÇABALARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK'

Türkiye, Filistin halkıyla dayanışmasını sürdürecek ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir."

HAMAS İDDİAYI REDDETTİ

Hamas, yeni bir açıklamada, İsrail'in bombardımanı gerekçe olarak gösterdiği bugün Rafah'ta meydana gelen silahlı saldırıya herhangi bir şekilde karışmadığını açıklayarak iddiaları yalanladı.

ATEŞKESTEN SONRA 100 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Al Jazeera'nın kaynaklara dayandırdığı verilere göre 10 Ekim'de ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında yaklaşık 100 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtiyor.

Washington, anlaşmayı ihlal eden saldırılar veya İsrail'in insani yardıma uyguladığı ciddi kısıtlamalar konusunda herhangi bir eleştiri yapmadı.