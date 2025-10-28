ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in Gazze Şehri'ne düzenlediği saldırılara ve İsrail ile Hamas'ın birbirlerini ihlal yapmakla suçlamasına rağmen Gazze'deki ateşkesin devam ettiğini söyledi.

Vance gazetecilere, “Ateşkes devam ediyor. Bu, arada sırada küçük çatışmalar olmayacağı anlamına gelmez” dedi.

Mamdani, Rayburn, Gazze ve petrol

'İSRAİL'İN KARŞILIK VERECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ'

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Hamas'ın İsrail askerlerin saldırdığını öne sürerek sözlerini şu ifadelerle devam ettirdi:

"Hamas veya Gazze'deki başka bir grubun [İsrail ordusu] askerine saldırdığını biliyoruz. İsraillilerin buna karşılık vereceğini tahmin ediyoruz, ancak başkanın barış çabaları buna rağmen devam edecek.”

Netanyahu "Gazze'ye derhal saldırı" emri verdi

ATEŞKESTEN SONRA 100 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Al Jazeera'nın kaynaklara dayandırdığı verilere göre 10 Ekim'de ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında yaklaşık 100 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtiyor. Washington, anlaşmayı ihlal eden saldırılar veya İsrail'in insani yardıma uyguladığı ciddi kısıtlamalar konusunda herhangi bir eleştiri yapmadı.

HAMAS REDDETTİ

Hamas, yeni bir açıklamada, İsrail'in bombardımanı gerekçe olarak gösterdiği bugün Rafah'ta meydana gelen silahlı saldırıya herhangi bir şekilde karışmadığını açıklayarak iddiaları yalanladı.