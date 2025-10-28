İsrail Gazze'ye saldırmıştı! ABD'den ateşkes açıklaması

İsrail Gazze'ye saldırmıştı! ABD'den ateşkes açıklaması
Yayınlanma:
Güncelleme:
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in Başbakan Netanyahu'nun emriyle Gazze'ye yönelik hava saldırıları başlatmasının ardından ateşkesin bozulmadığını öne sürdü. Vance, "arada bir çatışmaların olabileceğini" söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in Gazze Şehri'ne düzenlediği saldırılara ve İsrail ile Hamas'ın birbirlerini ihlal yapmakla suçlamasına rağmen Gazze'deki ateşkesin devam ettiğini söyledi.

Vance gazetecilere, “Ateşkes devam ediyor. Bu, arada sırada küçük çatışmalar olmayacağı anlamına gelmez” dedi.

Mamdani, Rayburn, Gazze ve petrolMamdani, Rayburn, Gazze ve petrol

'İSRAİL'İN KARŞILIK VERECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ'

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Hamas'ın İsrail askerlerin saldırdığını öne sürerek sözlerini şu ifadelerle devam ettirdi:

"Hamas veya Gazze'deki başka bir grubun [İsrail ordusu] askerine saldırdığını biliyoruz. İsraillilerin buna karşılık vereceğini tahmin ediyoruz, ancak başkanın barış çabaları buna rağmen devam edecek.”

Netanyahu "Gazze'ye derhal saldırı" emri verdiNetanyahu "Gazze'ye derhal saldırı" emri verdi

ATEŞKESTEN SONRA 100 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Al Jazeera'nın kaynaklara dayandırdığı verilere göre 10 Ekim'de ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında yaklaşık 100 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtiyor. Washington, anlaşmayı ihlal eden saldırılar veya İsrail'in insani yardıma uyguladığı ciddi kısıtlamalar konusunda herhangi bir eleştiri yapmadı.

HAMAS REDDETTİ

Hamas, yeni bir açıklamada, İsrail'in bombardımanı gerekçe olarak gösterdiği bugün Rafah'ta meydana gelen silahlı saldırıya herhangi bir şekilde karışmadığını açıklayarak iddiaları yalanladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak
Ali Koç ne biliyor? Kumarbaz hakemi açıkladı: Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu bütün ülke görecek
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Dünya
Son dakika | İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırmıştı! Dışişleri'nden son dakika açıklaması
Son dakika | İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırmıştı! Dışişleri'nden son dakika açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan RSF açıklaması: Kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan RSF açıklaması: Kınıyoruz