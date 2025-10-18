Hamas'tan arabulucu ülkelere çağrı: İsrail'in ateşkese saygı göstermesi sağlanmalı

Hamas'tan arabulucu ülkelere çağrı: İsrail'in ateşkese saygı göstermesi sağlanmalı
Yayınlanma:
Hamas, İsrail ordusunun Gazze’de bir aracı hedef alarak 11 Filistinlinin ölümüne neden olduğu saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, saldırının “katliam” olarak nitelendirildiği ve İsrail’in ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’de Ebu Şaban ailesine ait bir aracı tank mermisiyle vurduğu, saldırıda 7’si çocuk, 3’ü kadın olmak üzere 11 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, “İsrail ordusu savunmasız sivilleri hiçbir gerekçe olmadan hedef aldı. Bu, açık bir katliamdır” denildi.

"HALKIMIZA YÖNELİK SALDIRILAR SÜRÜYOR"

İsrail’in Gazze’deki ateşkesi ihlal etmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Siyonist düşman, ateşkes anlaşmasında belirtilen tüm yükümlülükleri açıkça ihlal ederek halkımıza yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu da onların saldırgan niyetini doğruluyor.”

Hamas: Ateşkes anlaşmasına bağlıyızHamas: Ateşkes anlaşmasına bağlıyız

HAMAS'TAN ARABULUCU ÜLKELERE ÇAĞRI

Hamas ayrıca, uluslararası topluma ve arabulucu ülkelere çağrıda bulunarak, “ABD Başkanı Donald Trump ve ateşkese arabulucu ülkeler, İsrail’in ihlallerini durdurmalı. İsrail’in ateşkes anlaşmasına saygı göstermesini sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, insan hakları kuruluşlarına da seslenilerek, “İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği savaş ve soykırım suçlarını durdurmak, İsrailli liderlerin insanlığa karşı suçlardan hesap vermesini sağlamak uluslararası toplumun sorumluluğudur” denildi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü ise, Zeytun Mahallesi’nde “sarı hattı” geçen bir sivil aracın hiçbir uyarı yapılmadan hedef alındığını ve olayda 11 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

