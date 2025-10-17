Hamas: Ateşkes anlaşmasına bağlıyız

Hamas, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi, ateşkesin korunması ve yeniden imar sürecinin başlatılması yönündeki taahhüdünü bir kez daha yineledi.

Hamas’ın Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin, televizyon kanalında yayına katıldı. Cebbarin, hareketin İsrail ile bölgesel ve uluslararası arabuluculukla varılan ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu söyledi. Ateşkes kapsamında, Gazze Şeridi’nin yeniden imar sürecinin başlatılacağını ifade etti.

Gazze'de ikinci aşama başladı: ABD Türkiye'nin teklifini duyurdu

Cebbarin, “Hareket olarak, (Hamas) savaşın durmasını, halkımızın saldırılardan korunmasını ve yeniden imarın başlamasını garanti altına alan anlaşmanın uygulanmasına bağlıyız. Halkımız üzerinde hiçbir uluslararası vesayeti kabul etmiyoruz.” dedi.

Filistin halkına kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devlet kurma hakkının tanınması gerektiğini vurgulayan Cebbarin, şunları kaydetti:

“Bugün dünya gerçek bir sınavla karşı karşıyadır. Bölgeye barış getirmek isteyenler, uluslararası toplumun ortak tutumunu hayata geçirerek, Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalı ve esirler meselesini çözerek, kalan tüm tutukluların savaşsız biçimde serbest bırakılmasını temin etmelidir.”

Cebbarin ayrıca, Gazze Şeridi’nde işlenen soykırım ve insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere İsrailli liderlerin uluslararası düzeyde yargılanması çağrısında bulundu.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Dünya liderleri Mısır'da: Gözler Gazze için kritik zirvede

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi yaralandı.