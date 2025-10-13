Dünya liderleri Mısır'da: Gözler Gazze için kritik zirvede

Dünya liderleri Mısır'da: Gözler Gazze için kritik zirvede
Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bulunduğu çok sayıda devlet başkanı Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Mısır'a gitti.

Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde yürütülen Gazze'de ateşkes müzekerelerinde Hamas ve İsrail tarafları ateşkes konusunda anlaşmaya vardı.

Anlaşma kapsamında taraflar arasında esir takası gerçekleşirken 20'den fazla ülkenin devlet başkanı Şarm El Şeyh'te bir araya gelecek.

TRUMP MISIR'DA

İsrail'den yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Mısır'a ulaştı.

Trump'ı burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi karşıladı.

"İKİNCİ AŞAMA BAŞLADI"

Sisi ile gazetecilere konuşan Trump yaptığı açıklamada ateşkesin ikinci aşaması için müzakerelerin başladığını ifade etti.

"İRAN'I VURMASAYDIK GAZZE'DE ATEŞKES OLMAZDI"

İran'la ilgili açıklamada bulunan Trump, İran'ın desteğe ihtiyacı olduğunu ve anlaşma yapmak istediğini söyledi.

ABD Başkanı, "İran'ın nükleer tesislerini vurmasaydık, Gazze anlaşması olmazdı" dedi.

Donald Trump, anlaşmaya 35 ülkenin destek verdiğini söylerken "Kimse Orta Doğu'da barış olacağını düşünmüyordu. Ancak bu sağlandı" diye konuştu.

MAHMUD ABBAS'TAN KRİTİK GÖRÜŞMELER

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mısır'daki Gazze zirvesinde birçok dünya lideri ve üst düzey yetkiliyle bir araya geldi.

Wafa haber ajansına göre, Abbas'ın görüştüğü isimler arasında şunlar yer aldı:

  • Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
  • Almanya Başbakanı Friedrich Merz
  • İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
  • Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre
  • Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis
  • Irak Başbakanı Muhammed Şii el-Sudani
  • Kanada Başbakanı Mark Carney
  • Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif
  • Umman Dışişleri Bakanı Bedir bin Hamad el-Busaidi

Kendisine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hüseyin el-Şeyh ve Diplomatik Danışmanı Mecdi el-Haldi eşlik etti.

NETANYAHU KATILMIYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu, Şarm El Şeyh'deki Gazze'de ateşkes konulu zirveye katılmayacağını açıklamıştı.

İsrail Parlamentosu'nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'nun görüşmede olacağı yönündeki ifadelerinin ardından İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Netanyahu'nun zirveye katılmayacağı belirtildi.

Öte yandan İran da İsrail'in kendilerine yönelik saldırılarını gerekçe göstererek zirve için yapılan davete olumsuz yanıt verdi.

Ayrıntılar gelecek...

