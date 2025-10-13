Erdoğan 'Netanyahu varsa ben yokum' demiş, uçağı pisti pas geçmiş: İşte Mısır semalarında yaşananlar

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'da düzenlenen Gazze Zirvesi'ne giderken uçakta Netanyahu'nun da geleceği haberini alıp pisti pas geçtirdiği öne sürüldü. İşte Mısır semalarında yaşanan kritik dakikalar...

Gazze'de 2 sene boyunca devam eden İsrail katliamının Trump'ın Gazze Anlaşması ile son bulmasının ardından bu sabah saatlerinde Hamas ve İsrail arasında rehine takası yapıldı. Takasların ilk etabının tamamlanmasının ardından ABD Başkanı Trump İsrail başkenti Tel Aviv'e indi.

ÖNCE NETANYAHU ZİRVEYE KATILACAK DENDİ

İsrail ziyaretinin ardından Şarm el-Şeyh'te düzenlenecek olan Gazze Zirvesi'ne geçecek olan Trump'ın Netanyahu'yu da zirveye davet etmesi üzerine Netanyahu'nun da zirveye katılacağı yönünde haberler yayıldı.

trump-israil.jpg

Bu teklifin ardından Mısır tarafından bir açıklama yapıldı ve Netanyahu'nun da Sisi ev sahipliğindeki zirveye katılacağı belirtildi.

Ayakta alkışlanan Trump İsrail'in en büyük ödülüne 'layık' görüldü! Netanyahu: Yanımızda durdunuzAyakta alkışlanan Trump İsrail'in en büyük ödülüne 'layık' görüldü! Netanyahu: Yanımızda durdunuz

ERDOĞAN 'NETANYAHU DA KATILACAK' HABERİNİ UÇAKTA ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı zirvede Netanyahu haberini uçakta aldığı ve bu haberin ardından resmi bir açıklama yapılmadan uçağın pisti pas geçtiği ifade edildi.

İDDİA: NETANYAHU VARSA BEN YOKUM DEDİ

Öne sürülen iddialara göre, Erdoğan Netanyahu'nun da katılacağı haberini almasının ardından zirveye katılma kararından vazgeçti.

İSRAİL AÇIKLAMASI GELDİ: NETANYAHU KATILMAYACAK

Yine öne sürülen iddialara göre Mısır'ın açıklamasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi'nden bir açıklama daha yapıldı ve Netanyahu'nun zirveye katılmayacağı duyuruldu.

Netanyahu Mısır'daki Barış Zirvesi'ne katılmayacakNetanyahu Mısır'daki Barış Zirvesi'ne katılmayacak

ERDOĞAN'IN UÇAĞI 'KATILMAYACAK' HABERİNDEN SONRA MISIR'A İNDİ

Netanyahu'nun katılıp katılmama kararlarının netleşmesi arasında geçen süre zarfında Erdoğan'ın uçağının Mısır'a iniş yapmadığı, katılmama haberinin kesinleşmesinin ardından uçağın iniş yaptığı ifade edildi.

Erdoğan Mısır'da: Sisi karşıladıErdoğan Mısır'da: Sisi karşıladı

UÇAKTAKİ GAZETECİ: ERDOĞAN MUHATAPLARINA BİLDİRDİ

Erdoğan'ın uçağındaki gazetecilerden Ülke TV yayın yönetmeni Hasan Öztürk de Erdoğan’ın Netanyahu'nun katılacağı bir zirveye katılmayıp Türkiye’ye döneceğini muhataplarına bildirdiğini aktardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

