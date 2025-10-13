Erdoğan Mısır'da: Sisi karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TUR" uçağının, Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'na ilk iniş denemesinde pisti pas geçtiği bildirildi. Bir süre Kızıldeniz üzerinde tur atan uçak, daha sonra havalimanına iniş gerçekleştirdi.
Erdoğan'ı havalimanında Mısır Kültür Bakanı Ahmed Fouad Hanno, Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhy, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve büyükelçilik personeli karşıladı.
ZİRVEYE KATILAN HEYET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mısır ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'tan oluşan heyet eşlik ediyor.
ERDOĞAN'I SİSİ KARŞILADI
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılama töreninin ardından beraberindeki heyetle birlikte zirvenin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ne geçti.
