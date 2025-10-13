Erdoğan Mısır'da: Sisi karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki ateşkes mutabakatının ele alınacağı "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Mısır'a gitti. Erdoğan'ı taşıyan "TUR" uçağı, Şarm el-Şeyh kentine iniş yaptı. Erdoğan'ı Mısır Devlet Başkanı Sisi karşıladı.