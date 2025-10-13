Bir yıldan uzun süredir hamile kadın ve çocuklarında arasında olduğu sivilleri katleden İsrail, ateşkes imzaladı. Gazze'de savaşın durmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump da bugün İsrail'e gidip ülkenin Meclisi'nde Netanyahu'yu dinledi.

Yirmiden fazla ülkenin katılımı ile de bugün Mısır'da Barış Zirvesi düzenlenecek. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan da zirveye katılmak için Mısır'a gitti. Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Başkanı Trump başkanlık edecek.

Erdoğan ve Trump.. Birkaç saat sonra Mısır'da olacak!

SON ANDA VAZGEÇTİ

Filistin'deki soykırımın faillerinden gösterilen İsrail Başbakanı Netanyahu da zirveye katılacaktı.

Son anda İsrail, kararını değiştirdi. İsrail, Netanyahu'nun zirveye katılmayacağını duyurdu.