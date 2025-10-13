Erdoğan ve Trump.. Birkaç saat sonra Mısır'da olacak!

Yayınlanma:
Gazze'deki ateşkes ve rehinelerin takaslarının başlamasının ardından bugün İsrail'e giden Trump'ı Netanyahu karşıladı. Bugün gün içinde Mısır'da yapılacak olan Gazze Zirvesi'ne Trump'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Gazze'deki ateşkes kararının açıklanmasının ardından Hamas ve İsrail'in elinde tuttukları rehineler bu sabah itibari ile takas edilmeye başlandı. Bir taraftan esirlerin takasları devam ederken ABD Başkanı Trump sabah saatlerinde İsrail'e geldi. ABD Başkanı Trump’ın uçağı Ben Gurion Havalimanı'na indi. Trump'ı İsrail'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eşi ile birlikte kırmızı halılarla karşıladı. Trump'ın İsrail ziyaretinin yaklaşık 3 buçuk saat süreceği, daha sonra ise ABD Başkanı'nın Mısır'a gideceği bildirildi.

trump-israil.jpg

Donald Trump, İsrail Meclisi (Knesset) binasına ulaştı. Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından karşılanan Trump, İsrail Meclis binasında bulunan hatıra defterini imzaladı. ABD Başkanı, hatıra defterine "Bu benim için büyük bir onur - harika ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç." ifadelerini yazdı.

whatsapp-image-2025-10-13-at-11-35-35.jpeg

“GAZZE’DE ARTIK SAVAŞ DEĞİL BARIŞ OLACAK”

İsrail'e giden uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Donald Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin "şu ana kadar dahil olduğu en büyük şey olabileceğini" ifade ederek "Herkes barışın bir parçası olmak istiyor" dedi. Gazze'deki ateşkes için "Gazze anlaşması en büyük başarım olabilir" diyen Trump, "Gazze'de artık savaş değil, barış olacak" ifadelerini kullandı.

LİDERLER MISIR'DA BİR ARADA OLACAK

Ateşkesin ardından Mısır'da bugün (13 Ekim) "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" düzenlenecek. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık edeceği zirveye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Almanya Başbakanı Friedrich Merz gibi 20'den fazla ülke lideri katılacak.

aa-20251013-39396799-39396798-cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-min.jpg

ERDOĞAN VE TRUMP MISIR'DA BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan da zirveye katılmak için Esenboğa Havalimanı'ndan Mısır'a gitti. Trump'ın da olacağı zirveye önce İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da katılacağı söylendi. Ancak İsrail basını Netanyahu'nun bu zirveye katılmayacağını açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
