Trump'tan Hamas'a onay çıktı

Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin bugün toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a, uçakta "Hamas'ın yeniden silahlandığına ve kendini Filistin'de polis kuvveti ilan ettiğine ilişkin haberler" hakkındaki görüşü soruldu.

Son dakika |Trump İsrail’de: Gazze tamamen yıkılmış durumda

Son dakika | Gazze'deki rehine takası başladı

Trump, "Oradalar, çünkü sorunların bitmesini istiyorlar ve bunu açıkça dile getirdiler. Biz de onlara bir süreliğine onay verdik" cevabını verdi.

"2 MİLYON GAZZELİ YERLE BİR EDİLMİŞ BİNALARA DÖNECEK"

Yaklaşık 2 milyon Gazzelinin, yerle bir edilmiş binalara geri döndüğünü hatırlatan Trump, Hamas'a verilen onaya ilişkin, "Büyük suçların işlenmemesi ve bu gibi yıkılmış alanlarda karşılaşılan bazı sorunların yaşanmaması için gözettiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Trump, "60 bin civarında insan kaybettiklerini anlamak zorundasınız. Bu çok büyük bir intikam" ifadelerini kullandı.