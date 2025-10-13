Trump'tan Hamas'a onay çıktı

Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin, İsrail'in saldırılarıyla yıkılmış evlerine geri döndüklerinde zorluklarla karşılaşılabileceğini belirterek, bu süreçte sorunların yaşanmadığından emin olmak için Hamas'a onay verdiklerini belirtti.

Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin bugün toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a, uçakta "Hamas'ın yeniden silahlandığına ve kendini Filistin'de polis kuvveti ilan ettiğine ilişkin haberler" hakkındaki görüşü soruldu.

Trump, "Oradalar, çünkü sorunların bitmesini istiyorlar ve bunu açıkça dile getirdiler. Biz de onlara bir süreliğine onay verdik" cevabını verdi.

"2 MİLYON GAZZELİ YERLE BİR EDİLMİŞ BİNALARA DÖNECEK"

Yaklaşık 2 milyon Gazzelinin, yerle bir edilmiş binalara geri döndüğünü hatırlatan Trump, Hamas'a verilen onaya ilişkin, "Büyük suçların işlenmemesi ve bu gibi yıkılmış alanlarda karşılaşılan bazı sorunların yaşanmaması için gözettiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Trump, "60 bin civarında insan kaybettiklerini anlamak zorundasınız. Bu çok büyük bir intikam" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

