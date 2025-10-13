Son dakika | Gazze'deki rehine takası başladı

Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin ardından İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için saat 08:00'de Netzarım Koridoru'ndan başlanacak. Bununla beraber Hamas, rehinelerin ikinci grubunu saat 10:00'dan itibaren Han Yunus'tan serbest bırakacağını ifade etti.

İsrail tarafından bugün yapılan açıklamada Hamas'ın elinde tuttuğu rehineler erken saatlerde bırakılacak. İsrail hükümet sözcüsü yaşayan 20 rehinenin tek seferde bırakılmasını beklediklerini ifade etti.

09.00 | İSRAİLLİ REHİNELER TESLİM EDİLDİ

İsrailli esirlerin Hamas tarafından teslim edilmesinin ardından Filistinli mahkumların salıverilmesi bekleniyor. İki bine yakın Filistinlinin hapishanelerden otobüslere bindirildiği ifade edildi.

Bu esnada İsrail'in başkenti Tel-Aviv'deki 'Rehineler Meydanı' olarak anılan alana gelen yüzlerce kişi rehinlerin dönüşünü beklerken bayrak salladı, pankart açtı.

08.30 | SERBEST BIRAKILACAK 1966 FİLİSTİNLİNİN İSMİNİ YAYINLADI

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in ateşkes kapsamında salıvereceği müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 Filistinlinin isim listesini yayınladı.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes ve esir takası kapsamında salıverilecek müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 Filistinlinin ismi yayınlandı.

Açıklamada, salıverilecek müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinlilerden 143'ünün Kudüs ve Batı Şeria dışına sınır dışı edileceği kaydedildi.

08.05 | 7 REHİNE TESLİM EDİLDİ

20'si canlı, 28'i cansız 48 rehineden 7'sinin Kızılhaç'a teslim edildiği İsrail tarafından doğrulandı.

HAMAS 20 REHİNEYİ BIRAKACAK

Hamas ateşkes planı doğrultusunda serbest bırakacakları isimlerin listesini yayımladı. Kızılhaç'ın teslim alacağı İsrailli rehinelerin isimleri şu şekilde:

Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar Davud, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Maxim Herkin, Eitan Horn, Bar Kupershtein, Omri Miran, David Cunio, Ariel Cunio.

İSRAİL FİLİSTİNLİ REHİNELERİ OTOBÜSE BİNDİRDİ

İsrail tarafından 1966 kişinin serbest bırakılacağı açıklandı. Haaretz'in haberine göre serbest bırakılacak mahkumlar listesinde ufak değişiklikler yapıldı.

KIZILHAÇ OTOBÜSLERİNİ KONUŞLANDIRDI

Kızılhaç'ın Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli rehineleri alması için hayalet şehre dönen Gazze'den otobüslerini kaldırdığı ve takasın yapılacağı yere otobüslerini konuşlandırdığı aktarıldı.

TRUMP İSRAİL YOLCUSU

ABD Başkanı Donald Trump'ın da sabah saatlerinde İsrail'e varması ve Başbakan Netanyahu ile birlikte İsrailli esirlerin aileleriyle görüşmesi bekleniyor.

Trump'ın, ayrıca İsrail meclisinde bir konuşma yapması ve ardından da Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek uluslararası barış zirvesine katılması planlanıyor.

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti.

67 BİN SİVİL KATLEDİLDİ

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...