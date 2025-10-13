Son dakika |Trump İsrail’de: Gazze tamamen yıkılmış durumda

ABD Başkanı Donald Trump’ın uçağı Ben Gurion Havalimanı'na indi. Trump'ı İsrail'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eşi ile birlikte kırmızı halılarla karşıladı. Trump'ın İsrail ziyaretinin yaklaşık 3 buçuk saat süreceği, daha sonra ise ABD Başkanı'nın Mısır'a gideceği bildirildi.

“GAZZE’DE ARTIK SAVAŞ DEĞİL BARIŞ OLACAK”

İsrail'e giden uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "Herkes barışın bir parçası olmak istiyor" dedi. Gazze'deki ateşkes için "Gazze anlaşması en büyük başarım olabilir" diyen Trump, "Gazze'de artık savaş değil, barış olacak" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Gazze Rivierası kurulacak mı" sorusuna ise "O konuda emin değilim. İlk önce ilgilenilmesi gereken insanlar var" dedi ve "Gazze yıkılmış durumda, ama orayı ziyaret etmek isterim" ifadeleriyle yanıt verdi.

Trump, Mısır'daki zirveye ise Netanyahu'nun "katılıp katılmayacağını bilmediğini" bildirerek Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın zirveye katılacak olmasını " iyi bir şey" olarak değerlendirdi.

İSRAİLLİ ESİRLERLE GÖRÜŞECEK!

Batı Kudüs'te bulunan İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) hitabet edecek olan Trump'ın daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrailli esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.

İsrail'den ateşkese rağmen Gazze'ye saldırı: 1 ölü

HAMAS 13 REHİNEYİ SERBEST BIRAKTI!

Hamas, Gazze'deki 13 İsrailli esiri daha Kızılhaç heyetine teslim etti. Böylece, 20 sağ İsrailli esirin tamamı serbest bırakılmış oldu.

İktidar dışarıda güvercin içeride şahin: Neden?

ATEŞKESİ KUTLUYORLAR!

Bu esnada İsrail'in başkenti Tel-Aviv'deki 'Rehineler Meydanı' olarak anılan alan, doldu taştı. Yüzlerce kişi rehinlerin dönüşünü beklerken bayrak salladı, pankart açtı.

Filistinliler de siyasi sebeplerle mahkum edilen bin 966 kişinin dönüşü için hazırlıklara başladı. Nasir Sıhhi Bölgesi, mahkumların dönüşü için hazırlandı.