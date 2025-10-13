İsrail'den ateşkese rağmen Gazze'ye saldırı: 1 ölü

Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında varılan ve 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, bölgeden anlaşma ihlali ve can kaybı haberi geldi.

Filistin Televizyonu'nun Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden paylaştığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında konuşlanan İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

ANLAŞMA SÜRECİ

Ateşkes, Mısır'da devam eden müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas'ın planın ilk aşamasını onaylamasıyla sağlanmış, anlaşma Mısır'da imzalanmıştı. İsrail ordusu, anlaşmanın şartlarına uygun olarak "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesini tamamlamış ve ateşkesin yerel saatle 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.