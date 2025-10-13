İran kritik zirveye katılmayacaklarını açıkladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde ve ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığında Gazze'deki ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere Mısır'da düzenlenecek olan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi öncesinde, İran'dan dikkat çeken bir karar geldi. İran, zirveye katılmayacağını resmen açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin davetinden dolayı minnettar olduklarını ancak zirveye katılmayacaklarını bildirdi. Arakçi, katılmama gerekçesini sert ifadelerle açıkladı:

"Diplomatik diyaloğu desteklemekle birlikte, ne Cumhurbaşkanı Pezeshkian ne de ben İran halkına saldıran ve bizi tehdit etmeye ve yaptırım uygulamaya devam eden muhataplarımızla görüşemeyiz."

İRAN’DAN FİLİSTİN VE İSRAİL VURGUSU

Dışişleri Bakanı Arakçi, zirveye katılmamalarına rağmen, ülkesinin Filistin davasına olan desteğini yineledi:

"Bununla birlikte İran, İsrail'in Gazze'deki soykırımını sona erdirecek ve işgal güçlerinin sınır dışı edilmesini sağlayacak her türlü girişimi memnuniyetle karşılamaktadır. Filistinliler, temel özyönetim haklarını güvence altına alma hakkına sahiptir."

Arakçi, İran’ın bölgede barış için her zaman hayati bir güç olduğunu iddia ederek, "Soykırımcı İsrail rejiminin aksine, İran, özellikle sözde müttefiklerinin parasıyla sonsuz savaşlar peşinde değil, sonsuz barış, refah ve iş birliği peşindedir" ifadeleriyle İsrail’i ve müttefiklerini hedef aldı.

ZİRVEYE KATILACAK ÖNEMLİ İSİMLER

İran'ın ret kararına rağmen Şarm el-Şeyh Zirvesi'ne geniş katılım bekleniyor. Zirveye katılması beklenen 20'den fazla ülkenin lideri arasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz gibi önemli isimler bulunuyor.