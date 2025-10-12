Erdoğan 'Gazze Anlaşması' için Mısır'a gidiyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü ve yaklaşık 70 bin Filistinlinin katledildiği saldırıların ardından geçtiğimiz hafta savaşın sona ermesi için anlaşmaya varıldı.

Dünyanın gözü yarın Mısır'da olacak! Kritik zirveye hangi liderler katılacak?

Hamas ve İsrail, yarın Mısır'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlanan 20 maddelik anlaşmayı imzalayacak. Yabancı kaynaklarından edinilen kulis bilgilerine göre Hamas, anlaşma için düzenlenecek olan törene katılmayacak.

ERDOĞAN DA ANLAŞMA İÇİN MISIR'A GİDİYOR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamasına göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Mısır'da düzenlenecek "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılacak.

Gazze'deki hastane Filistinli rehineleri karşılamaya hazırlanıyor

Duran, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın davetine icabetle, Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanacak “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne iştirak etmek üzere, 13 Ekim 2025 tarihinde Şarm El-Şeyh’i ziyaret edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve’de hitapta bulunmaları, ayrıca katılımcı ülkelerin liderleriyle de istişareler gerçekleştirmesi planlanmaktadır."