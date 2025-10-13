Son dakika | Trump'ı protesto eden İsrailli vekillerden ilk açıklama

Ülkesinin Gazze'de soykırım yaptığını belirten İsrail Meclisindeki muhalif Yahudi Milletvekili Ofer Cassif ile Filistin asıllı İsrail milletvekili Ayman Odeh ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto etti. Her iki isim de, yaka paça meclisten atıldı.

Trump konuşurken İsrail Meclisi'nde eylem! "Ülkemiz soykırım yapıyor" diyerek protesto ettiler

TRUMP'I PROTESTO EDEN VEKİLLERDEN İLK AÇIKLAMALAR

Ofer Cassif tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda amaçlarının müdahale değil adalet olduğu, iki ülkeyi kurtaracak gerçek barışın İsrail'in yanında bir Filistin devletinin kurulması olduğunu ifade etti.

זה השלט שהרמתי יחד עם חברי @AyOdeh



לא באנו להפריע, אלא לדרוש צדק.

שלום אמיתי שיציל את שני עמי הארץ מכלייה לא יהיה אלא עם סיום הכיבוש והאפרטהייד והקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל.

סרבו להיות כובשים!

התנגדו לממשלת הדמים! pic.twitter.com/9pAxmK4FR2 — Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) October 13, 2025

Ayman Odeh ise parlamentodan atılmasının ardından sosyal medya hesabından 'Filistin'i tanıyın' pankartı ile poz verdi. Odeh tarafından yapılan açıklamada, "Sadece en basit talebi, tüm uluslararası toplumun üzerinde uzlaştığı bir talebi dile getirdiğim için genel kuruldan atıldım" ifadeleri kullanıldı.