Son dakika | Trump'ı protesto eden İsrailli vekillerden ilk açıklama
Ülkesinin Gazze'de soykırım yaptığını belirten İsrail Meclisindeki muhalif Yahudi Milletvekili Ofer Cassif ile Filistin asıllı İsrail milletvekili Ayman Odeh ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto etti. Her iki isim de, yaka paça meclisten atıldı.
Trump konuşurken İsrail Meclisi'nde eylem! "Ülkemiz soykırım yapıyor" diyerek protesto ettiler
TRUMP'I PROTESTO EDEN VEKİLLERDEN İLK AÇIKLAMALAR
Ofer Cassif tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda amaçlarının müdahale değil adalet olduğu, iki ülkeyi kurtaracak gerçek barışın İsrail'in yanında bir Filistin devletinin kurulması olduğunu ifade etti.
İsrail Meclisi'nde Trump'a protesto
Ayman Odeh ise parlamentodan atılmasının ardından sosyal medya hesabından 'Filistin'i tanıyın' pankartı ile poz verdi. Odeh tarafından yapılan açıklamada, "Sadece en basit talebi, tüm uluslararası toplumun üzerinde uzlaştığı bir talebi dile getirdiğim için genel kuruldan atıldım" ifadeleri kullanıldı.
