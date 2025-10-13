Son dakika | Trump'ı protesto eden İsrailli vekillerden ilk açıklama

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Ülkesinin Gazze'de soykırım yaptığını belirten İsrail Meclisindeki muhalif Yahudi Milletvekili Ofer Cassif ile İsrail milletvekili Ayman Odeh ABD Başkanı Trump'ı protesto etti. Odeh sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Sadece en basit talebi, tüm uluslararası toplumun üzerinde uzlaştığı bir talebi dile getirdiğim için genel kuruldan atıldım" dedi.

Ülkesinin Gazze'de soykırım yaptığını belirten İsrail Meclisindeki muhalif Yahudi Milletvekili Ofer Cassif ile Filistin asıllı İsrail milletvekili Ayman Odeh ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto etti. Her iki isim de, yaka paça meclisten atıldı.

482990.jpg

Trump konuşurken İsrail Meclisi'nde eylem! "Ülkemiz soykırım yapıyor" diyerek protesto ettilerTrump konuşurken İsrail Meclisi'nde eylem! "Ülkemiz soykırım yapıyor" diyerek protesto ettiler

TRUMP'I PROTESTO EDEN VEKİLLERDEN İLK AÇIKLAMALAR

Ofer Cassif tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda amaçlarının müdahale değil adalet olduğu, iki ülkeyi kurtaracak gerçek barışın İsrail'in yanında bir Filistin devletinin kurulması olduğunu ifade etti.

Resim

Ayman Odeh ise parlamentodan atılmasının ardından sosyal medya hesabından 'Filistin'i tanıyın' pankartı ile poz verdi. Odeh tarafından yapılan açıklamada, "Sadece en basit talebi, tüm uluslararası toplumun üzerinde uzlaştığı bir talebi dile getirdiğim için genel kuruldan atıldım" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Dünya
İsrail askerleri 'sevinmeyin' diyerek Filistinli kalabalığa saldırdı
İsrail askerleri 'sevinmeyin' diyerek Filistinli kalabalığa saldırdı
Erdoğan Mısır'da: Sisi karşıladı
Erdoğan Mısır'da: Sisi karşıladı