Trump konuşurken İsrail Meclisi'nde eylem! "Ülkemiz soykırım yapıyor" diyerek protesto ettiler

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki katliamı şimdilik durdurdan ateşkesin ardından İsrail'e geldi.

İsrail Parlamentosu'nda ayakta karşılanan Trump, ülkenin en büyük ödülü olan İsrail Ödülü'ne de 'layık' görüldü. İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın her şartta yanlarında durduğunu belirterek ona teşekkür etti ve İsrailliler Trump lehien slogan attı.

Netanyahu'nun konuşmasının ardından Trump, kürsüde konuşmaya başladı.

Konuşmasına “Güzel bir yerdeyiz” diyerek başlayan Trump, “İbrahimî Tanrı’ya şükrediyoruz. Şu anki Amerika gibi, bu İsrail’in altın çağı olacak ” dedi.

Gazze’deki ateşkes anlaşmasına ilişkin eleştirilere de değinen Trump, “Çok kişi bunun zaman kaybı olduğunu söyledi ama harika Amerikalı vatanseverler sayesinde bunu başardık” diye konuştu.

Trump, Gazze anlaşmasının “İsrail ve dünya için muazzam bir zafer” olduğunu söyledi. “İsrail, silahla kazanılabilecek her şeyi kazandı” diyen Trump, “Artık teröre karşı kazanılan zaferleri Orta Doğu’da barış ve refaha dönüştürme zamanı” ifadesini kullandı.

ÜLKELERİNİN SOYKIRIM YAPTIĞINI SÖYLEDİLER ATILDILAR

Trump’ın konuşması sırasında Demokratik Görüş ve Eşitlik Partisi (Hadaş) lideri Ayman Odeh ve aynı partinin üyesi Ofer Cassif protesto eylemi yaptı. “Filistin'i tanıyan” yazılı bir pankart açan Odeh ve Cassif, diğer vekillerin “terörist” diye bağırması eşliğinde meclis güvenliği tarafından salondan çıkarıldı. Trump bu müdahaleyi “çok verimli” olarak niteledi.

AA'nın aktardığına göre; iki İsrailli milletvekili, ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşması sırasında Gazze’deki soykırımı kınayan sloganlar attı.

İki protestocu vekil, hızlı bir kararla İsrail Meclisi'nin üye listesinden çıkarıldığı öğrenildi.

ODEH'DEN İLK AÇIKLAMA: FİLİSTİN'İ TANIYIN

Trump'ı protesto ettikten sonra Meclis'ten çıkartılan Odeh, X hesabından açıklama yaptı. Odeh elinde, "Filistin'i tanıyın" pankartı tuttuğu fotoğrafı paylaşıp şunları yazdı:

"Sadece en basit talebi, tüm uluslararası toplumun üzerinde uzlaştığı bir talebi dile getirdiğim için genel kuruldan atıldım: Filistin devletini tanıyın. Bu basit gerçeği fark edin: Burada iki halk var ve buradan kimse ayrılmıyor"

Cassif de Odeh gibi X hesabından paylaşım yaptı. Cassif şunları ifade etti:

"Biz müdahale etmeye değil, adalet istemeye geldik. İki ülkeyi yıkımdan kurtaracak gerçek barış ancak işgal ve apartheidin sona ermesi ve İsrail'in yanında bir Filistin devletinin kurulmasıyla gelecektir.

İşgalci olmayı reddedin! Kanlı hükümete karşı direnin!"