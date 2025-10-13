Ayakta alkışlanan Trump İsrail'in en büyük ödülüne 'layık' görüldü! Netanyahu: Yanımızda durdunuz

İşgalci İsrail, Gazze'de bir yıldır süren katliamlarının ardından sonunda ateşkes imzaladı. Ateşkesin ardından ABD Başkanı Trump, İsrail'a gitti. Trump, İsrail'in en büyük ödülünü alan ilk İsrailli olmayan kişi olacağını Netanyahu açıkladı. Netanyahu, Trump'ın her zaman yanlarında durduğunu belirterek teşekkür etti. Trump İsrail Meclisi'nde ayakta alkışlandı.

İsrail, işgal ettiği Filistin'in son kalan topraklarından Gazze'de yıllardan beri sürdürdüğü katliamın boyutunu son bir yılda soykırıma çevirdi. İşgalci İsrail, hamile kadın ve çocuklar dahil olmak üzere sivilleri tüm dünyanın gözü önünde katletti.

Uluslararası baskılar en sonunda ses yükseltmişken İsrail, ateşkes imzaladı. Kararın ardından da ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'i ziyaret etti.

İSRAİL ÖDÜLÜ'NÜ ALACAK

Trump, İsrail Meclisi'nde defalarca ayakta alkışlandı ve lehine sloganlar atıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'a ülkesinin en büyük ödülü olan İsrail Ödülü'nü vereceklerini açıkladı. Netanyahu bu ödülü ilk defa İsrailli olmayan birinin alacağını açıkladı.

Trump'a 'tüm yaptıkları' için teşekkür eden Netanyahu şunları sarf etti:

  • "Başkaları zayıfken siz güçlüydünüz. Başkaları korkakken siz cesurdunuz. Başkaları bizi terk ettiğinde, siz yanımızda durdunuz. İsrail hükümeti ve halkı adına, olağanüstü dostluğunuz için teşekkür ederim. Rehinelerimizi eve getirmemize yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. İsrail'in zafere yürüyüşünü desteklediğiniz için teşekkür ederim
  • Tanrı Amerika'yı kutsasın. Tanrı İsrail'i kutsasın ve Tanrı iki vadedilmiş ülke arasındaki anlaşmayı kutsasın. Teşekkürler başkan"

Ardından Trump kürsüye geldi. Konuşma yapmadı. Tüm İsrail Meclis'i Trump'ı ayakta alkışladı ve lehine slogan attı. Meclis oturumu devam ederken Trump birçok kere ayakta alkışlandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

