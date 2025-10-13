Gazze zirvesi öncesi Kahire'de patlama

Gazze zirvesi öncesi Kahire'de patlama
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Mısır'da yapılacak olan tarihi Gazze Zirvesi'nden önce, başkent Kahire'de bir patlama meydana geldi.

Mısır’ın başkenti Kahire’de, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze zirvesi için Şarm el-Şeyh’e yapacağı ziyaret öncesinde bir patlama meydana geldi.

misir.jpg

Gazze'deki ateşkesin ardından Erdoğan Mısır'daGazze'deki ateşkesin ardından Erdoğan Mısır'da

NEDENİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Trump’ın, Şarm el-Şeyh’te düzenlenecek Ortadoğu barış zirvesine katılmak için bu hafta Mısır’a yapacağı ziyaret öncesinde, güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Patlamanın nedeni henüz netleşmedi, ancak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

