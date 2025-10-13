Gazze zirvesi öncesi Kahire'de patlama
Son dakika haberi... Mısır'da yapılacak olan tarihi Gazze Zirvesi'nden önce, başkent Kahire'de bir patlama meydana geldi.
Mısır’ın başkenti Kahire’de, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze zirvesi için Şarm el-Şeyh’e yapacağı ziyaret öncesinde bir patlama meydana geldi.
NEDENİ HENÜZ NETLEŞMEDİ
Trump’ın, Şarm el-Şeyh’te düzenlenecek Ortadoğu barış zirvesine katılmak için bu hafta Mısır’a yapacağı ziyaret öncesinde, güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.
Patlamanın nedeni henüz netleşmedi, ancak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.