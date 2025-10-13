Gazze'deki ateşkesin ardından Erdoğan Mısır'da

İşgalci İsrail'in Gazze'deki bir yıldır süren katliamının ardından ateşkeste uzlaşıldı. İsrail ve Filistin arasındaki ateşkesin ardından 20 İsrailli, Hamas tarafından serbest bırakıldı.

Ateşkesin ardından da Mısır'da bugün (13 Ekim) "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" düzenlenecek.

TRUMP VE SİSİ BAŞKANLIK EDECEK

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık edeceği zirveye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gibi 20'den fazla ülke lideri katılacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan da zirveye katılmak için Esenboğa Havalimanı'ndan Mısır'a gitti. Erdoğan, kendisini uğurlamaya gelenleri de selamladı.