Gazze'deki ateşkesin ardından Erdoğan Mısır'da

Gazze'deki ateşkesin ardından Erdoğan Mısır'da
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'da, Esenboğa Havalimanı'ndan Mısır'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini uğurlamaya gelenleri selamladı.

İşgalci İsrail'in Gazze'deki bir yıldır süren katliamının ardından ateşkeste uzlaşıldı. İsrail ve Filistin arasındaki ateşkesin ardından 20 İsrailli, Hamas tarafından serbest bırakıldı.

Ateşkesin ardından da Mısır'da bugün (13 Ekim) "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" düzenlenecek.

TRUMP VE SİSİ BAŞKANLIK EDECEK

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık edeceği zirveye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gibi 20'den fazla ülke lideri katılacak

aa-20251013-39396799-39396798-cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-min.jpg

Son dakika |Trump İsrail’de: Gazze tamamen yıkılmış durumdaSon dakika |Trump İsrail’de: Gazze tamamen yıkılmış durumda

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan da zirveye katılmak için Esenboğa Havalimanı'ndan Mısır'a gitti. Erdoğan, kendisini uğurlamaya gelenleri de selamladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Siyaset
Son dakika | Dervişoğlu'ndan Mansur Yavaş'a destek ziyareti
Son dakika | Dervişoğlu'ndan Mansur Yavaş'a destek ziyareti
Gözaltındaki eski Nilüfer Belediye başkanı Adliyeye sevk edildi
Gözaltındaki eski Nilüfer Belediye başkanı Adliyeye sevk edildi
Ramazan Gülten'in tahliye talebine ret kararındaki hata pes dedirtti!
Ramazan Gülten'in tahliye talebine ret kararındaki hata pes dedirtti!