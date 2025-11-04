Barrack 'Türkiye ile İsrail anlaşacak' demişti: Yeniden Refah'tan AKP'nin sessizliğine tepki

Yeniden Refah Partisi MYK toplantısı sonrası konuşan Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın "Türkiye ile İsrail’in Hazar’dan Akdeniz’e müttefik iki ülke olacağı" iddalarına değindi.

Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu iddia hakkında sessiz kalmasına dikkat çeken Kılıç, "Eğer Türkiye’nin İsrail politikası; bu vahim iddiada olduğu gibi değilse; ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, derhal Dışişleri’ne çağrılarak sorumsuz beyanatlarının açıklaması sorulmalıdır" dedi.

"BU LAFLAR GAF DEĞİLDİR!"

"Belli ki Amerikan elçisi hadsizliklerinin hesabı sorulmadıkça gemi azıya almakta ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yön tayin etmeye çalışmaktadır" diyen Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Bu iddianın ilham kaynağı ve dayanağı nedir? Eğer devletimizin çizgisi bu değilse, değişmediye, Dışişlerimiz, bu ipe sapa gelmez iddia karşısında neden sessizliğe gömülmektedir? Eğer Türkiye’nin İsrail politikası; bu vahim iddiada olduğu gibi değilse; ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, derhal Dışişleri’ne çağrılarak sorumsuz beyanatlarının açıklaması sorulmalıdır. Geçen ay, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ziyareti sırasında, Türkiye’nin Beyaz Saray’da meşruiyet aradığını söyleyecek kadar küstahlaşan tüccar büyükelçi, son beyanatıyla Türk Dışişleri’ne rota tayin etme hadsizliğine imza teşebbüs etmiştir. Bu laflar gaf değildir!"

"Belli ki Amerikan elçisi hadsizliklerinin hesabı sorulmadıkça gemi azıya almakta ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yön tayin etmeye çalışmaktadır. Netanyahu uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmadıkça, İsrail’den soykırımın hesabı sorulmadıkça, Filistin’in tam bağımsızlığı tanınmadıkça, Filistin topraklarında işgal son bulmadıkça, Kudüs, Filistin’in başkenti olmadıkça İsrail’e rahat yok, İsrail’le dostluk yok, ilişki yok."

NE OLMUŞTU?

Bölgeye dair açıklamalarla sık sık gündeme gelen ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Türkiye ile İsrail arasındaki savaş ihtimaline ilişkin dikkat çeken ifadelerde bulunuştu.

"Türkiye ve İsrail savaşmayacak" diyen Barrack, "Bence bu olmayacak ve Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar bir işbirliği göreceksiniz. Başkan Trump her yerde satranç tahtasını tamamen değiştirdi" ifadelerini kullanmıştı.