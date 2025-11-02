Tom Barrack: Türkiye ile İsrail savaşmayacak işbirliği göreceksiniz

Tom Barrack: Türkiye ile İsrail savaşmayacak işbirliği göreceksiniz
Yayınlanma:
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye ile İsrail arasında bir savaş olmayacağını belirterek "Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar bir işbirliği göreceksiniz" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü forumunda yaptığı konuşmada, Gazze, İsrail ve Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL İLE TÜRKİYE SAVAŞMAYACAK"

Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkesin sağlanamayacağını belirten Barrack, İsrail ile Türkiye arasında bir savaş çıkmayacağını söyledi.

"Türkiye ve İsrail savaşmayacak" diyen Barrack, "Bence bu olmayacak ve Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar bir işbirliği göreceksiniz. Başkan Trump her yerde satranç tahtasını tamamen değiştirdi" ifadelerini kullandı.

thumbs-b-c-8ad2ac9001dc723ef1f683d8e65f3a8c.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - ABD Başkanı Donald Trump

"TRUMP ERDOĞAN'A 4 KEZ TEŞEKKÜR ETTİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazze'de ateşkes konusunda 4 defa teşekkür ettiğini belirten Barrack, Erdoğan ve Katar'ın "müthiş bir iş" çıkardığını belirten söyleyerek "Özellikle Türkiye'nin Hamas ile ilişkileri, onları terör örgütü olarak nitelememesi, ateşkes için sonuna kadar gelmelerini sağladı" şeklinde konuştu.

Barrack "Hamas'a baskı yapıldı" haberi ile Türkiye'ye teşekkür ettiBarrack "Hamas'a baskı yapıldı" haberi ile Türkiye'ye teşekkür etti

BARACK'TAN DİKKAT ÇEKEN OSMANLI DEĞERLENDİRMESİ

Barrack, ayrıca "Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana Batı'nın yaptığı her şey bir hataydı. Topluluklara, bayraklara, dinlere yönelik sömürgeci tutum hiçbir zaman işe yaramadı. Tüm bu modeller çöktü" dedi.

Şam yönetimi ile Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG güçleri arasında yürütülen müzakerelere ilişkin de Barrack, "(SDG ile) Bir ortak nokta bulmaya çok yakınız" ifadesini kullandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Dünya
Trump'tan Nijerya'ya harekat sinyali: Teröristleri yok etmek için...
Trump'tan Nijerya'ya harekat sinyali: Teröristleri yok etmek için...
Rusya’dan ABD’ye Karayipler tepkisi
Rusya’dan ABD’ye Karayipler tepkisi