Tom Barrack: Türkiye ile İsrail savaşmayacak işbirliği göreceksiniz

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü forumunda yaptığı konuşmada, Gazze, İsrail ve Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL İLE TÜRKİYE SAVAŞMAYACAK"

Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkesin sağlanamayacağını belirten Barrack, İsrail ile Türkiye arasında bir savaş çıkmayacağını söyledi.

"Türkiye ve İsrail savaşmayacak" diyen Barrack, "Bence bu olmayacak ve Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar bir işbirliği göreceksiniz. Başkan Trump her yerde satranç tahtasını tamamen değiştirdi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - ABD Başkanı Donald Trump

"TRUMP ERDOĞAN'A 4 KEZ TEŞEKKÜR ETTİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazze'de ateşkes konusunda 4 defa teşekkür ettiğini belirten Barrack, Erdoğan ve Katar'ın "müthiş bir iş" çıkardığını belirten söyleyerek "Özellikle Türkiye'nin Hamas ile ilişkileri, onları terör örgütü olarak nitelememesi, ateşkes için sonuna kadar gelmelerini sağladı" şeklinde konuştu.

BARACK'TAN DİKKAT ÇEKEN OSMANLI DEĞERLENDİRMESİ

Barrack, ayrıca "Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana Batı'nın yaptığı her şey bir hataydı. Topluluklara, bayraklara, dinlere yönelik sömürgeci tutum hiçbir zaman işe yaramadı. Tüm bu modeller çöktü" dedi.

Şam yönetimi ile Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG güçleri arasında yürütülen müzakerelere ilişkin de Barrack, "(SDG ile) Bir ortak nokta bulmaya çok yakınız" ifadesini kullandı.