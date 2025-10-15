Barrack "Hamas'a baskı yapıldı" haberi ile Türkiye'ye teşekkür etti

İşgalci İsrail, Gazze'deki katliamlarına karşı dünyadan ortak sesler yükselmeye başlamışken ateşkes ilan etti.

İsrail ve Hamas ellerindeki rehineleri serbest bırakıldı. İsrail Meclisi, anlaşmanın ardından zafer ilan etti. Meclis'e gelen ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu 'savaş kahramanı' ilan ederken İsrail de ülkenin en önemli ödülün Trump'a layık göndüklerini açıkladı.

Gazze'de ayakta kalmış tek bir bina kalmamış, on binlerce çocuk, kadın ve erkek katledilmişken İsraillilerin zafer kutlamaları tepki çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a 'meşruiyet' verdikleri minvalinde açıklamaları ile de büyük kriz yaratan ABD Büyükelçisi Tom Barrack dikkat çeken bir paylaşımda yaptı.

"TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE"

Barrack, Wall Street Journal'ın ateşkeste Hamas'a Gazze ve Gazze dışında gelen baskıların etkili olduğunu anlatan haberi paylaştı.

Barrack bu habere de şu sözleri yazdı:

“Tebrikler ve teşekkürler Türkiye” - Thank you and congratulations Türkiye.