Barrack "Hamas'a baskı yapıldı" haberi ile Türkiye'ye teşekkür etti

Barrack "Hamas'a baskı yapıldı" haberi ile Türkiye'ye teşekkür etti
Yayınlanma:
ABD Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın Kuvayi Milliye ile bir tuttuğu Hamas'a yönelik baskı yapıldığına dair haberi paylaşıp Türkiye'ye teşkkür etti.

İşgalci İsrail, Gazze'deki katliamlarına karşı dünyadan ortak sesler yükselmeye başlamışken ateşkes ilan etti.

İsrail ve Hamas ellerindeki rehineleri serbest bırakıldı. İsrail Meclisi, anlaşmanın ardından zafer ilan etti. Meclis'e gelen ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu 'savaş kahramanı' ilan ederken İsrail de ülkenin en önemli ödülün Trump'a layık göndüklerini açıkladı.

Gazze'de ayakta kalmış tek bir bina kalmamış, on binlerce çocuk, kadın ve erkek katledilmişken İsraillilerin zafer kutlamaları tepki çekti.

Son Dakika | Özel'den Erdoğan'a: Meclis'te konuşmak meşruiyet gerektirir Trump'tan alınmazSon Dakika | Özel'den Erdoğan'a: Meclis'te konuşmak meşruiyet gerektirir Trump'tan alınmaz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a 'meşruiyet' verdikleri minvalinde açıklamaları ile de büyük kriz yaratan ABD Büyükelçisi Tom Barrack dikkat çeken bir paylaşımda yaptı.

"TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE"

Barrack, Wall Street Journal'ın ateşkeste Hamas'a Gazze ve Gazze dışında gelen baskıların etkili olduğunu anlatan haberi paylaştı.

Barrack bu habere de şu sözleri yazdı:

“Tebrikler ve teşekkürler Türkiye” - Thank you and congratulations Türkiye.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Siyaset
İYİ Parti'nin ağır sözlerine DEM Parti'den yanıt geldi
İYİ Parti'nin ağır sözlerine DEM Parti'den yanıt geldi
AKP'li Trabzon Büyükşehir otobüse asılan AKP bayraklarına soruşturma başlattı
AKP'li Trabzon Büyükşehir otobüse asılan AKP bayraklarına soruşturma başlattı
Saray'ın bir saatlik masrafı 92 emekli maaşına bedel!
Saray'ın bir saatlik masrafı 92 emekli maaşına bedel!