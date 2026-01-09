Avustralya'da yangın kabusu sürüyor! Binlerce kişiye tahliye uyarısı

Avusturya’nın Victoria eyaletinde meydana gelen orman yangını aşırı sıcak hava dalgası ve şiddetli rüzgarların etkisiyle daha da büyüyerek devam ediyor. Yetkililer, Victoria genelinde 30 aktif orman yangınının devam ettiğini ifade ederek bölge sakinlerine evlerini terk etme çağrısında bulundu.

Avusturya'nın güneydoğusunda yer alan Victoria eyaletinde devam eden orman yangını nedeniyle binlerce kişiye evlerini tahliye etmesi emri verildi. Yetkililer bu sabah saatlerinde Victoria genelinde toplamda 30 aktif orman yangınının sürdüğünü ifade ederek şiddetli rüzgarların etkisiyle 40 dereceyi aşan sıcaklıkların yarattığıfelaketdüzeyindeki koşullar nedeniyle, yangınların öngörülemez, kontrol edilemez ve hızlı ilerleyen bir yapıda olmasının beklendiğini ifade etti.

1’İ ÇOCUK 3 KİŞİ KAYIP!

Victoria polisi de Longwood bölgesinde 2 yetişkin ve 1 çocuğun kayıp olduğunu açıklarken yetkililer, geçtiğimiz gün tahliye için geç kalınması üzerine bu kişilere sığınak bulmaları yönünde uyarıda bulunduklarını fakat daha sonra evin tamamen yandığının belirlendiğini ve söz konusu kişilerden henüz haber alınamadığını belirtti.

TAHLİYE UYARISI YAPILDI!

Eyalet Başbakanı Jacinta Allan ise bugünün Victoria'nın son yıllarda yaşadığı en tehlikeli yangın günlerinden biri olacağını ifade ederek tahliye emri kapsamındaki binlerce kişiyi derhal bulundukları yerleri terk etmesi çağrısında bulundu. Allan, “Eyalet genelinde yangınlar var ve koşullar halihazırda son derece tehlikeli. Daha açık konuşamam. Eğer şu anda ayrılmanızın tavsiye edildiği bir yerdeyseniz, derhal orayı terk etmelisiniz” sözlerini sarf etti.

İtfaiye yetkilileri, bugün Victoria'nın kuzeyi için sıcaklıkların 46 dereceye kadar çıkacağının tahmin edildiğini ve öğleden sonra orta bölgelerde ‘kuru şimşek’ düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Kaynak:DHA

