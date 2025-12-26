Ege'nin ormanları 459 noktada alev alev yanmış!

Yaz mevsiminde yükselen hava sıcaklıkları, süregelen kuraklık ve insan kaynaklı dikkatsizlikler, Ege Bölgesi’nde orman ve tarım alanlarını tehdit eden yangın riskini yeniden gözler önüne serdi. Orman varlığı bakımından öne çıkan Muğla ve Aydın’da, 2025 yılı boyunca orman ve ziraat alanlarında toplam 459 yangın çıktığı belirtildi.

Yaz mevsimiyle birlikte yükselen sıcaklıklar, uzun süren kuraklık ve insan kaynaklı dikkatsizlikler Ege Bölgesi’nde yangın tehlikesini yeniden gündeme taşıdı. Orman varlığı açısından Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer alan Muğla ve Aydın’da, 2025 yılı boyunca orman ve tarım alanlarını etkileyen yüzlerce yangın meydana geldi.

Türkiye’nin en fazla orman varlığına sahip illerinden Muğla ile Aydın’da 2025 yılı boyunca toplam 459 orman ve zirai yangın meydana geldi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden edinilen verilere göre; 2025 yılında 148'i orman ve 153'ü ziraat olmak üzere Muğla'da 301 yangın çıktı. Aydın'da ise 58'i orman, 90'ı ziraat yangını olmak üzere toplam 158 yangın kayıtlara geçti. Muğla’da 2 bin 498 hektar, Aydın’da ise bin 363 hektar alan yangınlardan etkilendi. Aydın ve Muğla'da toplam 3 bin 861 hektar alan zarar gördü.

828 YANGIN İHBARI YAPILDI

Bölge genelinde yanan alanın büyük bölümünü ise orman yangınları oluşturdu. Bölge genelinde 2025 yılı boyunca toplam bin 828 yangın ihbarı alındı. İhbarların bin 359’u Muğla, 469’u Aydın illerinden yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada yangınların çoğunun ihmal, kaza ve kasıt kaynaklı olduğuna dikkati çekerek, 2025'te çıkan orman yangınlarının yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğunu söylemişti.

