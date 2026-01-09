ABD'de kadını öldüren göçmen polisinin Irak'ta savaştığı ortaya çıktı

Associated Press (AP) tarafından ulaşılan kayıtlara göre, cinayeti işleyen memur Jonathan Ross’un 2004-2005 yılları arasında Irak'ta savaşmış bir asker olduğu belirlendi. Ross'un ordudaki görevinin ardından 2007-2015 yılları arasında Sınır Devriyesi ekibinde çalıştığı, o tarihten bu yana ise Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) biriminde görev yaptığı tespit edildi. Ayrıca Ross'un, Haziran 2024'te bir tutuklama sırasında sürüklenerek yaralandığı ve bakanlık kayıtlarında bu olayla da yer aldığı bildirildi.

BAKANLIĞIN "MEŞRU MÜDAFAA" İDDİASI ÇÜRÜYOR MU?

Olayın ardından İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem tarafından yapılan ilk açıklamada, öldürülen kadının aracıyla memurları ezmeye çalıştığı ve polisin kendisini korumak amacıyla ateş açtığı savunulmuştu. Ancak olay anına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler, resmi açıklamalarla çelişen bir tablo ortaya koydu.

ABD'de polisler öldürdükleri kadın için doktora izin vermemişti: Görüntüleri ortaya çıktı

VİDEO KAYITLARI: YAKIN MESAFEDEN 3 EL ATEŞ

Çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, Renee Nicole Macklin Good’un aracının içinde olayları izlediği, bir polisin ise aracın kapısını zorla açmaya çalıştığı görülüyor. Bu sırada panikleyerek direksiyonu kıran ve kaçmaya çalışan kadına, aracın önüne geçen bir diğer ICE polisinin (Jonathan Ross) silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği görüntülere yansıdı.