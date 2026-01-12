İran sokaklarında gerilim tırmanıyor: Şimdi de rejim yanlıları sokağa indi

Yayınlanma:
İran’da aralık ayı sonunda ekonomik kriz sebebiyle başlayan, ardından rejim karşıtı sloganlarla tüm eyaletlere yayılan protestolar 16. gününe girdi. Ülke genelinde internet kesintisi ve sert güvenlik müdahaleleri sürerken, bugün Tahran başta olmak üzere birçok kentte hükümetin çağrısıyla on binlerce kişinin katıldığı "rejim desteği" mitingleri düzenlendi.

Ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü İran'da, birçok kentte, rejime "destek gösterileri” yapıldı. İran devlet televizyonundan canlı yayımlanan görüntülerde; Tahran, Meşhed, Kum ve Zahedan gibi şehirlerde toplanan kalabalıkların "ABD'ye ölüm" ve "İsrail'e ölüm" sloganları attığı görüldü.

KALİBAF’TAN SERT UYARI

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran’daki konuşmasında protestoların arkasında dış güçlerin olduğunu savunarak, "İran; ABD ve İsrail’e karşı ekonomik, psikolojik ve askeri bir mücadele yürütüyor. Eğer bir saldırı olursa, İsrail ile bölgedeki tüm ABD üs ve gemileri meşru hedefimiz olacaktır." dedi.

3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

İran Bakanlar Kurulu, olaylar sırasında hayatını kaybeden güvenlik görevlileri ve "ulusal direniş şehitleri" anısına ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etti.

BİLANÇOSU AĞIRLAŞAN PROTESTOLAR

İnsan hakları örgütleri ve aktivistler, güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullandığını ve müdahalelerin şiddetlendiğini rapor ediyor. HRANA tarafından paylaşılan son verilere göre, 490’ı gösterici ve 48’i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 538 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 10 bin 600’den fazla kişinin gözaltına alındığı ve bazı göstericiler hakkında idam cezalarının verildiği belirtiliyor.

İNTERNET KESİNTİSİ VE ULUSLARARASI TEPKİ

İran hükümeti, 8 Ocak'tan bu yana ülke genelinde internet erişimini büyük ölçüde kısıtlamış durumda. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, protestoculara yönelik baskının sürmesi halinde "masada çok güçlü seçeneklerin olduğunu" belirterek askeri harekat imasında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

