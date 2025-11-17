İsrail Suriye'de aynı aileden 4 kişiyi kaçırdı

İsrail Suriye'de aynı aileden 4 kişiyi kaçırdı
Yayınlanma:
İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kentine bağlı Han Ernebe beldesinde aynı aileden dört genci kaçırdı. Gençlerin, İsrail güçlerinin zarar verdiği çiftlikte onarım yaptıktan sonra alıkonulduğu belirtildi.

Suriye'nin İsrail sınırındaki Kuneytra ilinde İsrail tarafından yeni bir ihlal gerçekleştirildi.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariye'nin haberine göre, İsrail ordusu dün Han Ernebe beldesinin Hafayer bölgesinde aynı aileden dört genci kaçırdı.

İnsanlıktan utandıran görüntüler! Tecavüzcü İsrail askerlerini alkışlarla karşıladılarİnsanlıktan utandıran görüntüler! Tecavüzcü İsrail askerlerini alkışlarla karşıladılar

AİLE ÇİFTLİĞİNİ TAMİR EDİYORLARDI

Yerel kaynaklar, kaçırılan gençlerin bir gün önce İsrail güçlerinin hasar verdiği aile çiftliğinde onarım çalışması yaptıktan sonra evlerine dönüş yolunda İsrail askerleri tarafındanalıkonulduğunu aktardı. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki gerginliğin arttığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşmesi gündemde: Trump'tan dikkat çeken açıklamaSuudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşmesi gündemde: Trump'tan dikkat çeken açıklama

İSRAİL SURİYE’DE YÜZLERCE İHLAL GERÇEKLEŞTİRDİ

Suriye’deki HTŞ lideri Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusunun 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025'e kadar Suriye'nin çeşitli bölgelerinde 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'ün üzerinde kara saldırısı düzenlediği iddia edilmişti. Ayrıca Şara, Tel Aviv’in ‘Suriye bize tehdit oluşturuyor’ demesine karşı “Biz İsrail’den korkuyoruz” demişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Dünya
Trump'a kendi partisinden pedofil Epstein şoku: Sis perdesi olarak kullanıyor
Trump'a kendi partisinden pedofil Epstein şoku: Sis perdesi olarak kullanıyor
Berlin'de lisede Alevilik dersleri başladı
Berlin'de lisede Alevilik dersleri başladı