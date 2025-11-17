İsrail Suriye'de aynı aileden 4 kişiyi kaçırdı

Suriye'nin İsrail sınırındaki Kuneytra ilinde İsrail tarafından yeni bir ihlal gerçekleştirildi.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariye'nin haberine göre, İsrail ordusu dün Han Ernebe beldesinin Hafayer bölgesinde aynı aileden dört genci kaçırdı.

AİLE ÇİFTLİĞİNİ TAMİR EDİYORLARDI

Yerel kaynaklar, kaçırılan gençlerin bir gün önce İsrail güçlerinin hasar verdiği aile çiftliğinde onarım çalışması yaptıktan sonra evlerine dönüş yolunda İsrail askerleri tarafındanalıkonulduğunu aktardı. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki gerginliğin arttığı belirtildi.

İSRAİL SURİYE’DE YÜZLERCE İHLAL GERÇEKLEŞTİRDİ

Suriye’deki HTŞ lideri Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusunun 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025'e kadar Suriye'nin çeşitli bölgelerinde 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'ün üzerinde kara saldırısı düzenlediği iddia edilmişti. Ayrıca Şara, Tel Aviv’in ‘Suriye bize tehdit oluşturuyor’ demesine karşı “Biz İsrail’den korkuyoruz” demişti.