Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşmesi gündemde: Trump'tan dikkat çeken açıklama

Arap ülkeleri ile İsrail arasında normalleşmeyi öngören Abraham Anlaşmaları'na bir ülkenin daha katılması gündemde. ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan'ın ardından Suudi Arabistan'ın da anlaşmada yer almasını umduğunu dile getirdi.

TRUMP SUUDİ ARABİSTAN'I ABRAHAM ANLAŞMALARI'NDA İSTİYOR

Hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yapacağı görüşmeye değindi.

Gelecek hafta Washington'da yapılamsı beklenen görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini vurgulayan Trump, "Evet onlar (Suudi Arabistan) F-35 almak istiyorlar, ben de bunu inceliyorum. Hatta aslında bundan daha fazlasını, birçok savaş uçağını almak istiyorlar" şeklinde konuştu.

"ÇOK YAKINDA KATILACAĞINI UMUYORUM"

Suudi Arabistan ile İsrail ilişkilerinde normalleşme ihtimaline dair konuşan Trump, Riyad yönetiminin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını beklediğini belirtti.

Trump, "Suudi Arabistan'ın çok yakında Abraham Anlaşmaları'na katılacağını umuyorum. Bu konuyu da (Bin Selman ile) yapacağımız görüşmede ele alacağız" değerlendirmesini yaptı.

Kazakistan da geçtiğimiz haftalarda Trump ile yapılan görüşmenin sonrasında Abraham Anlaşmaları'na katıldığını açıklamıştı.

VELİAHT PRENS SELMAN BEYAZ SARAY YOLCUSU

Suudi Veliaht Prensin, 18 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmesi ve hem ikili hem de bölgesel konularda önemli başlıkların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.