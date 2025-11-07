Trump duyurmuştu: Abraham Anlaşmaları'na bir ülke daha katıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurusunun ardından Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Abraham Anlaşmaları'na katıldıklarını açıkladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, katılımın ilgili tüm ülkelerle işbirliğini güçlendireceği ve dolayısıyla Kazakistan'ın stratejik hedefleriyle de tam uyum sağladığı vurgulandı.

KAZAKİSTAN ABRAHAM ANLAŞMASI'NA İMZA ATTI

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katıldığı bildirilerek, "Bu önemli karar, yalnızca Kazakistan'ın çıkarları doğrultusunda alınmış olup, devletimizin dengeli, yapıcı ve barışçıl dış politikasının niteliğiyle tam uyumludur" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Abraham Anlaşmaları'na katılımın ilgili tüm ülkelerle işbirliğini güçlendireceği ve dolayısıyla Kazakistan'ın stratejik hedefleriyle de tam uyum sağladığı vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, Kazakistan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kararları ve "iki halk için iki devlet" ilkesi temelinde Orta Doğu ihtilafının adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözümünü savunmaya devam edeceği kaydedildi.

tokaev-tramp.jpg
ABD Başkanı Donald Trump - Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev

"DÜNYA ÇAPINDA KÖPRÜLER KURMA YOLUNDA ATILMIŞ BÜYÜK BİR ADIM"

ABD Başkanı Donald Trump, TruthSocial hesabından yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katılacağını ve bu adımın İsrail ile ilişkilere olumlu yansıyacağını belirmişti.

Hem İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hem de Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ile 'harika' geçen telefon görüşmesi yaptığını belirten Trump, paylaşımında şunlara yer vermişti:

  • "İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev arasında harika bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Kazakistan, İkinci Dönemimde İbrahim Anlaşmaları'na katılan ilk ülke oldu.
  • Bu, dünya çapında köprüler kurma yolunda atılmış büyük bir adım. Bugün, daha fazla ülke İbrahim Anlaşmalarım aracılığıyla Barış ve Refah'ı kucaklamak için sıraya giriyor.
  • Yakında bunu resmileştirmek için bir İmza Töreni duyuracağız ve bu GÜÇ kulübüne katılmaya çalışan daha birçok ülke var. Ülkeleri İstikrar ve Büyüme için birleştirme yolunda çok daha fazlası var - Gerçek ilerleme, gerçek sonuçlar."

ABRAHAM ANLAŞMALARI

Abraham Anlaşmaları, İsrail ile Müslüman çoğunluklu çeşitli devletler arasındaki ilişkileri normalleştirmeyi amaçlayan bir dizi anlaşmadır. Anlaşmaların adı , Yahudiler ve Arapların ortak ataları olarak kabul ettikleri ve kardeşliğin bir ifadesi olarak kabul edilen İncil'deki İbrahim'e atfen verilmiştir.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

