İsrail Savunma Bakanı Katz'dan orduya talimat: Gazze'deki tüm tünelleri yıkın

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas ile varılan ve 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusuna (IDF) Gazze Şeridi’ndeki tüm tünellerin yok edilmesi yönünde kesin talimat verdiğini duyurdu.

"EĞER TÜNELLER OLMAZSA HAMAS DA OLMAZ."

Savunma Bakanı, tünellerin "son tünele kadar" yok edilmesi talimatını verdiğini kaydetti. Ancak İsrailli Bakan, bu yıkım operasyonunun hangi bölgelerde gerçekleşeceğine ya da kararın uygulama takvimine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Trump: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü çok yakında sahada olacak

İsrail ile Hamas arasında 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda ateşkese varılmış ve anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. Anlaşma uyarınca İsrail ordusu "Sarı Hat" olarak bilinen sınıra çekilmiş olsa da, Gazze Şeridi’nin yarısından fazlası üzerinde kontrolünü sürdürmeye devam ediyor. Bakan Katz'ın bu talimatı, ateşkes sürecinde tünel yapılarının ortadan kaldırılması konusunda İsrail'in askeri kararlılığını gösteren en net resmi açıklama oldu.