Trump: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü çok yakında sahada olacak

Trump: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü çok yakında sahada olacak
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan devlet başkanlarını Beyaz Saray'da ağırladığı C5+1 zirvesinde yaptığı açıklamada, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) 'çok yakında' sahada faaliyet göstermeye başlayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Asya ülkeleri liderlerini Beyaz Saray'da buluşturan C5+1 zirvesi sırasında dış politika gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

GAZZE'DEKİ GÜÇ 'ÇOK YAKINDA' SAHADA

Trump, Gazze'deki ateşkes sürecinin iyi gittiğini ve devam ettiğini belirtirken, bölge ülkeleri ve müttefiklerle yakından çalıştıklarını ifade etti. Gazze'de ateşkesi ve yeniden inşa sürecini denetlemek amacıyla kurulan Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) ne zaman faaliyete başlayacağı yönündeki bir soruya Trump, net bir zaman vermedi ancak, "Çok yakında. Çok yakında başlayacak. Gazze'de süreç çok iyi gidiyor." diye yanıt verdi.

Gazze ile ilgili kurulan koalisyonun geçici bir şey olmadığını ve "çok güçlü bir barış" hedeflediğini söyleyen Trump, Hamas'ın bu sürecin küçük bir parçası olduğunu belirtti.

Başkan Trump, ayrıca Kazakistan'ın yanı sıra başka Orta Asya ülkelerinin de Abraham Anlaşmaları'na katılmasını umduklarını ve bu yolla söz konusu anlaşmayı yeniden "aktif" hale getirmek istediklerini vurguladı.

Trump’ın basın toplantısında şok anlar: Yönetici bayıldı Dr. Mehmet Öz müdahale ettiTrump’ın basın toplantısında şok anlar: Yönetici bayıldı Dr. Mehmet Öz müdahale etti

SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA'YA ÖVGÜ

Trump, Pazartesi günü Beyaz Saray'da ilk kez ağırlayacağı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceğini doğruladı. Şara hakkındaki yorumları dikkat çeken Trump, "Evet görüşeceğiz. Bence kendisi çok iyi bir iş çıkarıyor. Orası zor bir bölge, o da güçlü bir adam. Onunla çok iyi anlaşıyorum." şeklinde konuştu.

Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin, "Bu zor bir konu ama çok ilerleme kaydedildi. Biliyorsunuz, Türkiye'nin, hatta İsrail'in ve birkaç farklı ülkenin talebi üzerine yaptırımları kaldırdık. Onlara (Suriye'ye) bir şans vermek için yaptırımları kaldırdık" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Dünya
ABD iyice karıştı! Yüzlerce uçak seferi iptal
ABD iyice karıştı! Yüzlerce uçak seferi iptal
Turistik adadaki seks yogasına gözaltı!
Turistik adadaki seks yogasına gözaltı!