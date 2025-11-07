Trump: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü çok yakında sahada olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Asya ülkeleri liderlerini Beyaz Saray'da buluşturan C5+1 zirvesi sırasında dış politika gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

GAZZE'DEKİ GÜÇ 'ÇOK YAKINDA' SAHADA

Trump, Gazze'deki ateşkes sürecinin iyi gittiğini ve devam ettiğini belirtirken, bölge ülkeleri ve müttefiklerle yakından çalıştıklarını ifade etti. Gazze'de ateşkesi ve yeniden inşa sürecini denetlemek amacıyla kurulan Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) ne zaman faaliyete başlayacağı yönündeki bir soruya Trump, net bir zaman vermedi ancak, "Çok yakında. Çok yakında başlayacak. Gazze'de süreç çok iyi gidiyor." diye yanıt verdi.

Gazze ile ilgili kurulan koalisyonun geçici bir şey olmadığını ve "çok güçlü bir barış" hedeflediğini söyleyen Trump, Hamas'ın bu sürecin küçük bir parçası olduğunu belirtti.

Başkan Trump, ayrıca Kazakistan'ın yanı sıra başka Orta Asya ülkelerinin de Abraham Anlaşmaları'na katılmasını umduklarını ve bu yolla söz konusu anlaşmayı yeniden "aktif" hale getirmek istediklerini vurguladı.

SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA'YA ÖVGÜ

Trump, Pazartesi günü Beyaz Saray'da ilk kez ağırlayacağı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceğini doğruladı. Şara hakkındaki yorumları dikkat çeken Trump, "Evet görüşeceğiz. Bence kendisi çok iyi bir iş çıkarıyor. Orası zor bir bölge, o da güçlü bir adam. Onunla çok iyi anlaşıyorum." şeklinde konuştu.

Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin, "Bu zor bir konu ama çok ilerleme kaydedildi. Biliyorsunuz, Türkiye'nin, hatta İsrail'in ve birkaç farklı ülkenin talebi üzerine yaptırımları kaldırdık. Onlara (Suriye'ye) bir şans vermek için yaptırımları kaldırdık" ifadelerini kullandı.