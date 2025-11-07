Trump’ın basın toplantısında şok anlar: Yönetici bayıldı Dr. Mehmet Öz müdahale etti

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump’ın kilo verme ilaçlarını daha uygun fiyata sunmayı amaçlayan yeni planını açıkladığı basın toplantısında beklenmedik bir kriz yaşandı. Novo Nordisk'in Küresel Marka Direktörü Gordon Findlay fenalaşarak yere yığıldı. O anlarda salonda bulunan Dr. Mehmet Öz, anında müdahale etti. Trump’ın ise uzun süre tepkisiz kalması dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında kilo verme ilaçlarını daha uygun fiyatlarla sunmayı hedefleyen yeni planını tanıttı.

Basın toplantısı sürerken, Trump’ın konukları arasında bulunan Novo Nordisk'in Küresel Marka Direktörü Gordon Findlay aniden fenalaşarak yere yığıldı. O an salonda kısa süreli bir panik yaşandı.

Trump’ın masasında oturarak konuşmasına devam ettiği sırada yere düşen Findlay’e, eski kalp cerrahı olan Dr. Mehmet Öz hızla müdahale etti. Öz’ün müdahalesi sırasında sağlık ekipleri de salona çağrıldı.

TRUMP UZUN SÜRE ETKİSİZ KALDI

Görgü tanıkları, Trump’ın olay anında uzun süre tepkisiz kaldığını, birkaç dakika sonra yavaşça ayağa kalktığını ancak yardım etmek için hiçbir girişimde bulunmadığını aktardı. Salondaki basın mensupları kısa sürede dışarı çıkarılırken, Findlay’in bilincinin kısa süre içinde yerine geldiği öğrenildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada Findlay’in durumunun iyi olduğunu ve Beyaz Saray sağlık birimi tarafından kontrol edildiğini duyurdu.

Trump’ın toplantıda duyurduğu “TrumpRx” adlı yeni plan kapsamında, Novo Nordisk ve Eli Lilly gibi ilaç devleriyle anlaşmalar yapılarak kilo verme ilaçlarının kutu başına 50 ila 350 dolar arasında satılması hedefleniyor. Ancak bazı uzmanlar, planın hem hukuki hem de etik açıdan risk taşıdığı, ilaç fiyatlarını kalıcı olarak düşürmeyeceği ve hasta verilerini ticari risklere açık hale getirebileceği uyarısında bulundu.

Trump’ın planının, ilaç firmalarına uygulanan gümrük tarifelerini kaldırmak karşılığında indirim anlaşmaları içerdiği de ileri sürüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

