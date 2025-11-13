İnsanlıktan utandıran görüntüler! Tecavüzcü İsrail askerlerini alkışlarla karşıladılar

Filistinli bir esire tecavüz ettikleri, ortaya çıkan insanlık dışı görüntülerle kanıtlanan İsrail askerleri, çıkarıldıkları mahkemede alkışlarla karşılandı. İnsanlık suçu işleyen tecavüz faili askerlere destek veren grup, askerlerin mensup olduğu birliğe atıfta bulunarak “Hepimiz 100. Birliğiz" sloganları attı.

İsrail’in Sde Teiman askeri cezaevinde alıkoyduğu Filistinli esirlere işkence ve tecavüz ettiği görüntüler, dünya gündemini derinden sarsmıştı. Kan donduran görüntülerde yer alan askerlerden ikisi, çıkarıldıkları mahkemede bir grup İsrailli tarafından alkışlar ve sloganlarla karşılandı.

İki tecavüz faili İsrail askeri, pazartesi günü Kudüs Yüksek Mahkemesi’ne geldikleri sırada, aralarında kadınların da bulunduğu bir grubun tezahürat ve alkışlarıyla karşılandı. İsrailli askerlerin yüzlerini güneş gözlükleri, siyah maske ve şapkalarla gizledikleri fark edildi.

TECAVÜZCÜ ASKERLERE DESTEK GÖSTERİSİ YAPTILAR!

Tecavüzcü askerlere destek veren grup, askerlerin mensup olduğu birliğe atıf yaparak “Hepimiz 100. Birliğiz" diye bağırdı. İki asker İsrail ordusu tarafından Filistinli bir esire ağır saldırıda bulunmakla suçlanan beş birlik üyesi arasında yer alıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzlerini şapka, maske ve güneş gözlüğüyle gizleyen iki askerin mahkeme salonunda birbirlerine sarıldıkları ve çevrelerindeki grubun da onları alkışladığı görüldü.

Duruşma ise, geçtiğimiz yıl Filistinli bir esire yönelik saldırılarını gösteren videonun sızdırılmasına ilişkin soruşturmayı kimin yöneteceği noktasındaki anlaşmazlıkla ilgiliydi.

whatsapp-image-2025-11-13-at-16-52-05.jpeg

FİLİSTİNLİ ESİR AĞIR YARALANMIŞTI!

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, geçtiğimiz yıl İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.

Söz konusu görüntülerde, İsrail’in Sde Teiman askeri cezaevinde İsrail askerlerinin Filistinli bir adamı dövdüğü, daha sonra ise kenara çekerek kalkanlar arasında toplu bir şekilde tecavüz saldırısında bulundukları görülüyordu. Filistinli esirin daha sonra ağır iç yaralanmalar ve rektal travma nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve birden fazla ameliyat geçirdiği bildiriliyor.

VİDEOYU SIZDIRAN BAŞSAVCI İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ!

Sol Haber’in aktardığına göre, askerler halen tutuksuz olarak yargılanırken askeri savcılık başlangıçta tecavüz suçlamalarını değerlendirse de, daha sonra suçlamalar iddianameden çıkarıldı.

Videonun dönemin askeri başsavcısı Yifat Tomer-Yerushalmi tarafından basına sızdırıldığı açığa çıkmış ve baskılar sonucunda görevinden istifa eden Tomer-Yerushalmi mahkeme tarafından önce tutuklanarak ev hapsine alınmıştı. Birkaç gün önce ise Tomer-Yerushalmi’nin ev hapsindeyken intihara teşebbüs ederek hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. Beş gardiyanın davası askeri mahkemede görülüyor.

israil.webp

SERBEST BIRAKILAN TUTUKLULAR YAŞADIKLARINI ANLATTI!

Geçtiğimiz hafta, askerlerden birinin avukatı da video sızdırılmasına ilişkin soruşturmanın ardından haklarındaki davanın düşürülmesini talep etmişti. Filistin İnsan Hakları Merkezi'nin raporuna göre, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım sırasında İsrail tesislerinde tutulan Filistinli tutuklular sistematik işkenceye maruz kaldı.

Serbest bırakılan tutuklular, tecavüz, zorla soyma, filme alınmış saldırılar, nesneler ve köpeklerle cinsel istismar ve İsrailli gardiyanlar tarafından psikolojik aşağılanma yaşadıklarını anlattı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Söz konusu haberler üzerine, Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri gerçekleştirmişti. Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın düzenlemişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

