İsrailli gazeteci: Esire yapılan işkence İsrail için bir yüz karasıdır

İsrailli gazeteci Yoana Gonen, Sde Teiman Askeri Hapishanesi’nde kelepçeli bir Filistinli esire işkence ve cinsel saldırıda bulunan İsrailli askerlerin “kahraman” gibi gösterilmesini sert bir dille eleştirdi. Gonen, yaşananların “çağdaş İsrail’in utanç ve aşağılanmayla anılan simgesi” haline geldiğini söyledi.

Haaretz gazetesinde yayımlanan “Sonunda ne istiyorduk? Dünyanın haberi olmadan sessizce işkence yapabilmeyi mi?” başlıklı makalesinde Gonen, olayı örtbas etmeye çalışan Tel Aviv yönetimine ve hükümet yanlısı medyaya da sert ifadelerle yüklendi.

Sde Teiman’daki tecavüz görüntülerini basına sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi’nin ardından kaleme aldığı yazısında Gonen, “Ne mutlu bize ki hükümet propagandasına servet akıtan cömert zenginlerle kutsanmış bir ülkeyiz.” ifadelerini kullandı.

Gonen, “Çağdaş İsrail’i, elleri bağlı bir Filistinli mahkuma saldıran beş askerden daha iyi temsil edecek kimse yok. Bu askerler, Gazze’nin yok edilmesi çağrılarını kelimesi kelimesine yerine getirdi.” diyerek yaşananları “ülkenin ahlaki çöküşünün kanıtı” olarak nitelendirdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “kara propaganda saldırısı” açıklamasına atıfta bulunan Gonen, “Netanyahu için sorun, işkence suçu değil, görüntülerin sızdırılmış olması.” değerlendirmesini yaptı.

Gazeteci yazısını şu sözlerle tamamladı:

“Gazze’de süren yıkım, askerlerin TikTok’ta savaş suçlarını paylaşması, bakanların işkenceyle övünmesi… Bütün bunlardan sonra, yalnızca bir propaganda sızıntısı yaşandığında sistem yasaları hatırladı.”

Sde Teiman Hapishanesi’nde yaşanan cinsel işkence olayına karışan askerler, daha önce Batı Kudüs’teki Yüksek Mahkeme önünde yüzleri maskeli şekilde açıklama yaparak suçlamaları reddetmiş ve yargı sürecini “düzmece” olarak nitelendirmişti.

Tel Aviv yönetimi, olayı ortaya çıkaran Tomer-Yerushalmi’yi gözaltına alırken, askerler hakkında hâlâ herhangi bir ceza açıklanmadı.