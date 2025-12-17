Maduro'dan Trump'a petrol resti: İki ülkenin donanmaları karşı karşıya

Gemi takip verilerine ve New York Times’ın konuyla ilgili üç kişiye dayandırdığına göre, ABD Başkanı Trump'ın Venezuela açıklarında faaliyet gösteren yaptırım uygulanan tankerlere “kuşatma” uygulayacağı tehdidinde bulunmasından birkaç saat sonra, salı akşamı ile çarşamba sabahı arasında Venezuela donanmasının eşliğinde Venezuela'nın doğu kıyılarından petrol yan ürünleri taşıyan birkaç gemi yola çıktı.

Konunun hassaslığı nedeniyle isimsiz kalmak koşuluyla konuşan iki kişi, José Limanı'ndan petrol bazlı ürünleri taşıyan gemilerin Asya pazarlarına doğru yola çıktığını söyledi. Venezuela hükümetinin, Trump'ın tehditlerine yanıt olarak askeri eskort uyguladığını söylediler.

ABD EYLEM PLANLARINI GÖRÜŞÜYOR

Konuya aşina olan üçüncü kişi, bir ABD yetkilisi, Washington'un korumalardan haberdar olduğunu ve çeşitli eylem planları üzerinde düşündüğünü, ancak ayrıntıları vermekten kaçındığını söyledi. Gemilerin ABD'nin yaptırımları kapsamındaki gemiler listesinde olup olmadığı ve bu nedenle Trump'ın tehdit ettiği ablukaya tabi olup olmadığı henüz belli değil.

VENEZUELA PETROL ŞİRKETİ TEHDİDİ GÖZARDI ETTİ

PDVSA olarak bilinen Venezuela devlet petrol şirketi çarşamba günü yaptığı açıklamada, faaliyetleriyle bağlantılı gemilerin “tam güvenlik, teknik destek ve operasyonel garantilerle, serbest seyrüsefer haklarını meşru bir şekilde kullanarak” seyirlerine devam ettiklerini belirtti.

TRUMP’IN ABLUKA AÇIKLAMASI

Trump salı akşamı, ABD'nin ticaret yaptırımlarını ihlal eden Venezuela'ya giden ve Venezuela'dan gelen tankerlere “tam ve eksiksiz bir abluka” uygulayacağını açıklamıştı.

Gemi takip platformu TankerTrackers.com'un kurucu ortağı Samir Madani'ye göre, son yıllarda Venezuela ham petrolünü taşıyan tankerlerin yaklaşık yüzde 40'ı ABD'nin yaptırımlarına tabi tutuldu.

NE OLMUŞTU

ABD kolluk kuvvetleri geçen hafta, yaklaşık iki milyon varil Venezuela ham petrolü taşıyan ve Asya'ya giden, yaptırım kapsamındaki bir tankeri ele geçirdi. Bu olay, gelirlerinin büyük bir kısmını petrol ihracatından elde eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile Trump arasındaki gerginliği tırmandırdı.

Rubio’dan Hizbullah’la İşbirliği Suçlaması: Maduro’ya dört koldan baskı

YENİ ELE GEÇİRMELER OLABİLİR

ABD yetkilileri, son günlerde özel olarak, Venezuela petrolü taşıyan başka tankerlerin de ele geçirilebileceğini söylediler, ancak daha fazla ayrıntı vermediler.

Erdoğan Maduro ile görüştü: Diyalog kanalları açık tutulmalı

MADURO DEVAM ETMEYE SÖZ VERDİ

Üç kaynaktan birine göre ise Maduro, ele geçirilmeye öfkeyle tepki gösterdi ve petrol ihracatını ne pahasına olursa olsun sürdüreceğine söz verdi.