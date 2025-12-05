Haberi yine Barrack'tan aldık! F-35 krizi bitmiş

Türkiye'nin 10 yıl önce Rusya'dan aldığı S-400'ler nedeniyle ortaya çıkan F-35 krizinin yakın zamanda sona erebilceği ifade edildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, F-35'ler için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

TOM BARRACK F-35'LER İÇİN TARİH VERDİ

Bloomberg'e konuşan Barrack, Türkiye'nin ABD ile arasında krize yol açan S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili sıkıntıları çözmeye başladığını ve bununla birlikte F-35 tedariğinin 6 ay içerisinde başlayacağını belirtti.

Türkiye’nin S-400 sistemlerini artık aktif olarak kullanmadığını belirten Barrack, "Türkiye bu sistemleri hâlâ elinde tutsa da, aktif olmamaları operabilite sorunlarını ortadan kaldırıyor" diyerek sürecin dört ila altı ay içinde sonuçlanabileceğini ifade etti.

WASHINGTON-ANKARA ARASINDAKİ F-35 KRİZİ

Türkiye yaklaşık 10 yıl önce Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın aldı. Bunun sonucunda ABD, Türkiye'yi CAATSA yaptırımlarına dahil ederek F-35 savaş uçağının üretim ve satış programından çıkardı.

Washington, S-400'lerin F-35'in radarda görünmezlik kabiliyetini tehlikeye atacağını savunmuş, Ankara ise sistemi NATO altyapısına entegre etmeyeceğini açıklamıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi (25 Eylül 2025)

BEYAZ SARAY'DAKİ GÖRÜŞMEDE GÜNDEME GELMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump eylül ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamış, S-400 meselesi tekrardan gündeme gelmişti. Trump o dönemde "Türkiye F-35 satın alabilir, Erdoğan bizim için bir şey yapacak" ifadelerini kullanmış ancak ayrıntı vermemişti.

Erdoğan 'üzerimize düşeni yaparız' demişti: Barrack Ruhban Okulu'nun açılışı için tarih verdi

HEYBELİADA RUHBAN OKULU İÇİN DE TARİH VERMİŞTİ

Göreve geldiği andan itibaren Türkiye ile ilgili meselelerde karar vericiymiş gibi açıklamalarda bulunan Barrack, geçtiğimiz günlerde Kilise ve metropolitlere din adamı yetiştiren ve 54 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nun da gelecek yıl açılacağını duyurmuştu.