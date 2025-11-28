Erdoğan 'üzerimize düşeni yaparız' demişti: Barrack Ruhban Okulu'nun açılışı için tarih verdi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilci Tom Barrack, Heyebeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılışı için 2026 yılını işaret etti.

Fener Rum Patriği Bartholomes ile bir araya gelen Barrack, "Hedefimiz, Eylül 2026’da Heybeliada Ruhban Okulu’nu yeniden açmak" dedi.

ERDOĞAN "ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz Eylül ayında Beyaz Saray'da bir araya gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşme öncesinde gazetecilerin "Heybeliada Okulu açılacak mı?" sorusuna "Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız" yanıtını vermişti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos da Eylül ayı ortasında Beyaz Saray'da Başkan Trump ile görüşmüş, bu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Heybeliada Ruhban Okulu'nun durumunun da gündeme geldiğini söylemişti.

BARRACK AÇILIŞ İÇİN TARİH VERDİ

Barrack, Perşembe günü Şükran Günü kapsamında Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Fosfanariou'da yer alan habere göre; burada Bartholomeos ile Barrack arasında gerçekleşen görüşmede Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması gündeme geldi.

Serbesityet'in SKAI'ya dayandırdığı habere göre Barrack, okula ilişkin "Hedefimiz, Eylül 2026’da Heybeliada Ruhban Okulu’nu yeniden açmak. Bu konu hem Başkan Trump hem de Başkan Erdoğan için son derece önemli" şeklinde konuştu.

HEYBELİADA RUHBAN OKULU TARTIŞMALARI

Kilise ve metropolitlere din adamı yetiştiren ve 54 yıldır kapalı olan okulun “Teoloji Meslek Yüksekokulu” adıyla ve özel okul statüsünde açılması, yönetimin Rum Patrikhanesi’nde, denetimin ise Milli Eğitim Bakanlığı’nda olması öngörülüyor.

Okul, 1971’de Türk üniversitesine bağlanması şartı getirilince Rum Patrikhanesi’nce kapatılmıştı.