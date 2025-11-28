İznik'te tarihi anlar: 1700 yıllık ayine Papa 14. Leo da katıldı

Dünyanın gözü, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Türkiye'de.

Dün kendisine tahsis edilen özel uçakla Ankara'ya inen Papa, Anıtkabir ziyaretinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saray'da görüştü.

Ardından İstanbul'a geçen Papa, bugün sabah saatlerinde yaptığı ziyaretlerin ardından Hristiyan dini için önemli merkezlerden olan Bursa'nın İznik ilçesine gitmek için yola çıktı.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa, burada Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin düzenlenecek törene katılacak.

Papa 14. Leo Türkiye'de: İşte dakika dakika yaşananlar

İşte detaylar...

15.50 - DUADAN SONRA PAPA'DAN AÇIKLAMA

Ayrıntılar geliyor...

*****

15.35 - PAPA VE PATRİK İZNİK'TE DUA ETTİ

Papa ve Fener Rum Patriği, ayninin düzenlendiği İznik ilçesine ulaştı. 1700 yıllık törene bizzat katılan Papa ve Patrik, İznik gölü kıyısında farklı dillerde dua ediyor.

15.20 - PAPA İZNİK'E ULAŞTI

Papa İznik ilçesine ulaştı. Helikopter, bir süre Papa'yı İznik Gölü ve Antik Bazilika’nın üstünde gezdirdi. Bölgeyi havadan izleyen Papa, saat 15.15’te ilçe stadyumuna iniş yaptı.

*****

PAPA'NIN ZİYARETİ ÖNCESİ GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İznik'te Papa'nın katılacağı ayin öncesinde hem karadan hem de İznik Gölü'nde 2 bin 300 polis ile geniş güvenlik önlemi alındı.

lçedeki kritik bölgelerde çevik kuvvet ekipleri konuşlandırılırken, göl altındaki muhtemel risklere karşı dalgıç ekipleri dalış yaparak arama-tarama çalışmaları yaptı.

Papa'nın ziyareti dünya manşetlerinde

İZNİK HRİSTYANLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

İznik'in, Hristiyanlık tarihi açısından önemi, Hristiyan dünyasının inanç birliğini ve doktrinsel temelini belirleyen iki büyük ekümenik konsile ev sahipliği yapmış olmasıdır.

İlk olarak 325 yılında, Roma İmparatoru I. Konstantin’in çağrısıyla Birinci İznik Konsili burada toplanmış ve Hristiyanlığın temel inanç sorunları ele alınmıştır. Bu konsilde özellikle Hz. İsa'nın tanrısal niteliği tartışılmış, Arius’un “İsa yaratılmış bir varlıktır” görüşü reddedilmiş ve Hristiyanlığın en önemli inanç metinlerinden biri olan "İznik İnanç Bildirgesi" kabul edilmiştir.

Ayrıca Paskalya’nın hangi tarihte kutlanacağı gibi liturjik konular ile kilise yönetimine ilişkin kurallar da bu toplantıda karara bağlanmıştır.

Tüm bu gelişmeler İznik’i, Hristiyan inancının şekillenmesinde merkezi bir konuma yerleştirmiştir. Bizans döneminde önemli bir dini ve entelektüel merkez olan şehir, bugün hala Hristiyanlık tarihinde kritik bir durak olarak anılmaya devam etmektedir.