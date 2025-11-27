Papa 14. Leo Türkiye'de: İşte dakika dakika yaşananlar

Yayınlanma:
Güncelleme:
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk resmi dış gezisi için Türkiye'de. Papa uçağı Ankara'ya indi. İlk durağı Anıtkabir olacak olan Papa, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmenin ardından akşam saatlerinde İstanbul'a geçecek.

Mayıs ayında Katolik Kilisesi'ndeki seçimde Papa seçilen Papa 14. Leo, Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan ilk dış gezisi kapsamında Türkiye'de.

Bu sabah ITA Havayollarına ait ve üzerinde Papalık arması bulunan özel uçakla yerel saatle 07.40’ta (TSİ 09.40) Roma Uluslararası Leonardo Da Vinci Havaalanı’ndan (Fiumicino) hareket eden uçak, Ankara Esenboğa Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

Papaya, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile 70’ten fazla gazeteci Türkiye’ye eşlik ediyor.

Papayı havalimanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da yer aldığı heyet karşıladı.

İLK DURAĞI ANITKABİR OLACAK

Papa'nın ilk durağı Anıtkabir olacak. Papa, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra AKP'li Cumhurbaşakanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Türkiye
Mehmetçik Ukrayna'ya mı gidiyor? MSB açıkladı
Mehmetçik Ukrayna'ya mı gidiyor? MSB açıkladı
Erzurum'da doğal gaz patlaması alarmı: Bir okul ve Kuran kursu boşaltıldı
Erzurum'da doğal gaz patlaması alarmı