Papa 14. Leo Türkiye'de: İşte dakika dakika yaşananlar

Mayıs ayında Katolik Kilisesi'ndeki seçimde Papa seçilen Papa 14. Leo, Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan ilk dış gezisi kapsamında Türkiye'de.

Bu sabah ITA Havayollarına ait ve üzerinde Papalık arması bulunan özel uçakla yerel saatle 07.40’ta (TSİ 09.40) Roma Uluslararası Leonardo Da Vinci Havaalanı’ndan (Fiumicino) hareket eden uçak, Ankara Esenboğa Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

Papaya, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile 70’ten fazla gazeteci Türkiye’ye eşlik ediyor.

Papayı havalimanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da yer aldığı heyet karşıladı.

İLK DURAĞI ANITKABİR OLACAK

Papa'nın ilk durağı Anıtkabir olacak. Papa, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra AKP'li Cumhurbaşakanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.