Son Dakika | Borsa İstanbul operasyonu! Altı ilde 17 gözaltı

Son Dakika | Borsa İstanbul operasyonu! Altı ilde 17 gözaltı
Son dakika.... Sosyal medya üzerinden piyasa dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 17 kişi, 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) şikâyeti üzerine sosyal medya üzerinden yapılan piyasa dolandırıcılığına ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları aracılığıyla bir şirketin bilgileri kullanılarak yatırımcıların yanıltıldığını belirledi.

ALTI İLDE 17 KİŞİ

Soruşturma doğrultusunda İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana’da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

