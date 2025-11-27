Erdoğan'dan Papa'ya: Ziyaretiniz her bakımdan çok anlamlı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa görüştükten sonra Millet Kütüphanesi Cihannüma Salonu’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Papa’nın göreve başladıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapmasını “her bakımdan anlamlı” bulduğunu belirtti.

"HER BAKIMDAN ÇOK ANLAMLI"

Erdoğan, "Saygıdeğer Papa 14. Leo’yu ve heyetini ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kıymetli misafirimiz ve heyetine ülkemize hoş geldiniz diyorum. Kendilerinin göreve başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştirmesini her bakımdan çok anlamlı buluyorum" dedi.

Erdoğan, Papa’nın ziyaretinin küresel gelişmeler bağlamında çok önemli bir döneme denk geldiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"İnsanlığın yön arayışının hızlandığı, küresel düzeyde belirsizliklerin arttığı, Asya'dan Afrika'ya, Latin Amerika'dan Doğu Avrupa'ya gerilimlerin tırmandığı bir dönemde gerçekleşen ziyaretin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını ümit ve arzu ediyorum"

Erdoğan, görüşmede sadece ikili ilişkilerin değil, insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren güncel meselelerin de ele alındığını belirtti:

"Çatışmalar, insani krizler, yoksulluk, adaletsizlik ve iklim değişikliği gibi küresel sınamalar karşısında barışı savunan, adaleti önceleyen, merhameti esas alan bir yaklaşım etrafında buluştuğumuzu görmekten şahsen büyük bir bahtiyarlık duydum"

Erdoğan, Türkiye’nin doğu ile batıyı birleştiren, farklı kültürler arasında köprü olan istisnai bir konumda olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"1000 yıldır vatanımız olan bu topraklarda her ırka, dine, mezhebe, kökene mensup insanlar hiçbir endişe, hiçbir baskı olmadan özgürce yaşamıştır. Kültürel, dini, etnik farklılıkları bir ayrışma unsuru olarak değil, tam tersine bir zenginlik kaynağı olarak addediyoruz. Her bir insanımız dili, dini, mezhebi, etnik kökeni ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. sınıf vatandaşıdır"

Erdoğan, Türkiye’nin barış, adalet ve istikrar için küresel sorumluluklar üstlendiğini vurguladı:

"Tıpkı 20 sene evvel olduğu gibi bugün de çevremizdeki çatışma, kriz ve zulümler karşısında sorumluluk alıyor, kolay olanı değil, zor olanı seçerek barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz"

Konuşmasında Gazze'deki duruma da değinen Erdoğan, Filistin konusunun barış çabalarının merkezinde olduğunu vurguladı:

"Bölgemizdeki kalıcı barış ikliminin kalbinde Filistin meselesi vardır. Çoğu çocuk ve kadın 70.000'den fazla Gazzelinin katledildiği iki yıla aşkın süren saldırılarda bu acı hakikate bir kez daha şahit olduk. İnsanlık ailesi olarak Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir"

Erdoğan, Türkiye’de farklı inançlara saygının tarih boyunca sürdüğünü belirtti:

"Yıl sonuna kadar 5 eseri daha ibadete açmayı hedefliyoruz. Katolik kilisesinin 2. Vatikan Konsili sonrasında diğer dinlerin mensuplarıyla iyi ilişkiler geliştirme anlayışını bu bakımdan önemsiyoruz"

Erdoğan, aile yapısının önemine de dikkat çekti:

"Cenabı Allah insanı bir erkek ve bir kadından yaratmıştır ve birbirleriyle tanışıp kaynaşmaları için soylar, toplumlar olarak var etmiştir. Dolayısıyla aileyi koruyamazsak bireyi koruyamayız. Bireyi koruyamazsak insan olma bilincini muhafaza edemeyiz"

Konuşmasının sonunda ortak insani değerlere vurgu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ziyareti ortak zeminimizi güçlendiren çok önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Katolik dünyasına barış, huzur ve esenlik temennilerimi iletiyorum"

Adım adım Papa Leo'yu izlediler

Erdoğan'ın konuşması tam olarak şöyle: