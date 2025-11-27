Adım adım Papa Leo'yu izlediler

Yayınlanma:
Göreve gelişinin 6. ayında ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapan Vatikan Devlet Başkanı ve Katollik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo, meraklı gözlerin radarına girdi. Uçuş takip sitesi Flightradar24'e girenler adım adım Papa Leo'yu izlediler. Papa 14. Leo'nun bindiği uçak sitede en çok takip edilen uçuş oldu.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katollik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo llk resmi dış gezisi kapsamında Ankara'ya geldi. Papa’yı taşıyan uçak saat 12.30’da Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi.

Roma’dan havalanan o uçak günün en çok takip edilen uçuşu oldu.

ADIM ADIM PAPA LEO'YU İZLEDİLER

Papa’yı taşıyan ITA Airways’e ait EI-INA kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçak yerel saatle 07.58’de Ankara’ya gitmek üzere Roma’dan havalanmıştı. Uçak havalandıktan bir süre sonra uçak takip sistemi Flightradar24'te en çok takip edilen uçuş oldu.

adim-adim-papa-leoyu-izlediler-2.jpg

Papa’nın Türkiye ziyareti kapsamında bugün Ankara'da Anıtkabir'i ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapması bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşecek olan Papa 14. Leo akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

adim-adim-papa-leoyu-izlediler-3.jpg

28 Kasım Cuma günü Papa 14. Leo İstanbul'da ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle biraraya gelecek ardından da Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.Papa 14. Leo 28 Kasım'da Bursa'nın İznik ilçesini de ziyaret ederek burada bir ayin yönetecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

