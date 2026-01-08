Gökçeklerin kayıtlara "Kerpiç ev" diye geçen 300 milyonluk sarayı ortaya çıktı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek’in eşine ait olduğu belirtilen İzmir’in Narlıdere ilçesindeki villanın ruhsatsız ve kaçak olduğu ortaya çıktı. İki katlı, havuzlu ve kapalı garajlı yapının kayıtlarda “kerpiç köy evi” olarak göründüğü belirtildi.

Sözcü'nün haberine göre; villanın 1751 metrekarelik alana kurulu olduğu, piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olarak hesaplandığı ifade edildi.

Yapının Narlıdere Sahilevleri Mahallesi’nde, 8 ada 153 parselde yer aldığı ve hiçbir aşamada inşaat ruhsatı almadığı tespit edildi

ABONELİK ÇIKMADI! TARIM ARAZİSİNDE

Birgün'ün aktardığına göre; Süreç, parsel sahiplerinin yaptığı “Numarataj” başvurusu ile açığa çıktı. Narlıdere Belediyesi, yapının kaçak olması nedeniyle bu başvuruyu reddetti. Numarataj ve adres kaydı bulunmayan yapı, Adres Kayıt Sistemi’nde yer almadığı için su ve elektrik aboneliği de alamadı. Yetkili kurumlardan alınan bilgilere göre, yapı için ada-parsel ya da şirket adına herhangi bir yasal abonelik kaydı da bulunmuyor.

Cumhuriyet’in haberine göre yapı ayrıca tarım alanı statüsündeki bir araziye inşa edildi.

YAPI KAYIT BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Yapı sahiplerinin, İmar Kanunu’nun Geçici 16’ncı maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi aldığı, ancak bu belgenin kaçak yapılar için hukuki koruma sağlamadığı belirtildi. 30 Ocak 2019’da beton dökümü sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince tutanak tutuldu, 18 Mart 2019’da yapı mühürlendi.

26 Mart 2019 tarihli encümen kararıyla yapı sahiplerine bir aylık süre tanındı. Süre sonunda yapının mevzuata uygun hâle getirilmemesi üzerine 8 Ağustos 2019’da yıkım kararı alındı. Yıkım kararından önce, 30 Temmuz 2019’da yapı kayıt belgesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

YIKIM KARARI VAR

Yapıya ilişkin idari para cezasının 16 Ocak 2024’te ödendiği, ancak bu ödemenin yıkım kararını ortadan kaldırmadığı vurgulandı. Dosyanın hâlen Narlıdere Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde yıkım sırası beklediği ve yapının hukuken kaçak statüsünü koruduğu ifade edildi..

GÖKÇEKLERİN TEK MALİKANESİ YOK

Gökçek ailesi daha önce de Melih Gökçek’in diğer oğlu, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in adı 600 milyon TL değerindeki Ankara’daki bir villa ile gündeme gelmişti.