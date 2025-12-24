Uçtu uçtu Gökçek uçtu... "Mansur Yavaş'ı çiğ köfte gibi yoğururum"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek, En Son Haber’de Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtladı. Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında polemik yaratacak açıklamalarda bulundu.

Son yerel seçimlerde Yavaş’ın tarihi oyla seçilmesini ve halk nezdindeki karşılığını görmezden gelen Gökçek, Yavaş'ın "kabiliyeti olmadığını" öne sürdü.

"YÜZDE BİR TRİLYON"

Programda "Mansur Yavaş’ı CHP Cumhurbaşkanı adayı yapar mı?" sorusuna "Yapmaz" yanıtını veren Gökçek, gerekçe olarak Yavaş’ın "kabiliyetsiz" olduğunu ve "partiye sadık kalmayacağını" iddia etti. Gökçek, "Kendileri varken niye bunu kalkıp da gündeme getirip yapsınlar?" dedi.

Yavaş’ın aday olmayı "yüzde bir trilyon" istediğini iddia eden Gökçek, kazanma ihtimalini ise "sıfır" olarak değerlendirdi.

GÖKÇEK HIZINI ALAMADI: ÇİĞ KÖFTE GİBİ YOĞURURUM

Sunucu Çağlar Cilara’nın "Mansur Yavaş seçim kazanamaz mı?" sorusu üzerine Gökçek, geçmiş seçimleri hatırlatarak kendisinin Yavaş ile iki kez karşılaştığını ve ikisinde de yendiğini söyledi.

Seçim atmosferinde Yavaş’ın şansı olmadığını iddia eden Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bugün o adamla yeniden karşı karşıya gelsem... Tövbe büyük sözüme... Çiğ köfte gibi yoğururum onu. Allah'ın izniyle."

"BİR TANESİNE CEVAP VERSİN ELİNİ ÖPERİM"

Gökçek, kendisinin ortaya attığı iddialara Mansur Yavaş’ın cevap veremediğini öne sürdü. Bir seçim yarışında her gün televizyona çıkacağını belirten Gökçek, "Ben her gün söyleyeceğim bu lafları. Hangisine cevap verecek? Bir tanesine cevap versin gider elini öperim. Veremez" dedi.

"BOŞ DAMACANA" BENZETMESİ HAFIZALARDA

Gökçek'in bu iddialı ve sert üslubu, akıllara Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişte kendisine verdiği tarihi yanıtı getirdi. 8 Mayıs 2020 tarihinde Kahramankazan'da iki vatandaşın hayatını kaybettiği yangınla ilgili itfaiyeyi suçlayan Gökçek'e, belediye zehir zemberek bir açıklamayla cevap vermişti.

ABB’nin resmi açıklamasında, Gökçek’in görevden el çektirilme sürecine atıfta bulunularak şu ifadelere yer verilmişti:

"2017 yılının Ekim ayında sebebi kamuoyuna açıklanmayacak şekilde görevden alınan, ağlayarak belediyemizi terk etmek zorunda kalan, kapının önüne boş damacana şişesi gibi konulan Melih Gökçek, ahlak dışı iftira kampanyalarına bu kez insan canı üzerinden devam etmiştir."