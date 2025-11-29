Melih Gökçek döneminde dolmuş şoförlüğünden inşaat patronluğuna yükseldi: İşçinin emeğine göz koydu!

Yayınlanma:
Melih Gökçek döneminde dolmuş şoförlüğünden inşaat patronluğuna yükselen Mustafa Akan’ın sahibi olduğu Söğüt İnşaat’ın Hatay'da yürüttüğü deprem konutu projesinde, üç aydır maaş alamayan işçiler şalter indirerek işi durdurdu; şirketin şantiyeye polis çağırdığı belirtildi.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Hatay’da deprem sonrası inşa edilen konut projeleri, bir kez daha işçilerin hak arayışıyla gündeme geldi. Emlak Konut’un “Hatay Antakya 15’inci Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” ihalesini 2,3 milyar TL bedelle alan Söğüt İnşaat’ın taşeronları FZM İnşaat ve RNK İnşaat bünyesinde çalışan işçiler, üç aydır ödenmeyen ücretleri nedeniyle iş bıraktı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde dolmuş şoförlüğünden inşaat patronluğuna yükselen Mustafa Akan’ın sahibi olduğu Söğüt İnşaat’ın yürüttüğü projede, maaşlarını alamayan işçiler önce uyarı niteliğinde iş durdurarak eylem başlattı. İnşaat-İş ve Dev Yapı-İş sendikası üyesi emekçiler, firma temsilcileriyle yapılan görüşmelerde sorunun çözüleceğine dair söz aldıklarını ancak hiçbir adım atılmadığını belirtti.

Şişli'deki dev rezidans projesiyle gündemde: Karayollarının dev ihalesi Taşyapı'ya gittiŞişli'deki dev rezidans projesiyle gündemde: Karayollarının dev ihalesi Taşyapı'ya gitti

İŞÇİYE GÖZDAĞI

İnşaat-İş Sendikası’ndan Deniz Gider, Halktv.com.tr'ye yaptığı açıklamada, Antakya Vali Göbeği’nde devam eden şantiyede işçilerin bugünkü mesaiyle birlikte ana şalteri tamamen indirerek tüm çalışmayı durdurduğunu aktardı. Gider, “Firma yetkilileri üç aydır ödemediği ücretler için çözüm sözü verdi ancak yerine getirmedi. Bugün iş tamamen durdu. Şimdi de polis çağırarak işçilere gözdağı vermeye çalışıyorlar” dedi.

Şantiyede işçilerin bekleyişi sürerken, şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşçiler, ücretleri yatırılana kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

