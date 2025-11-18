Şişli'deki dev rezidans projesiyle gündemde: Karayollarının dev ihalesi Taşyapı'ya gitti

CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanıp yerine kayyum atanmasının ardından, Şişli’nin kalbindeki devasa inşaata ilişkin tartışmalar giderek büyüdü.

İş insanı Emrullah Turanlı'nın sahibi olduğu Taşyapı tarafından planlanan rezidans ve AVM projesi 'Şişli'nin Kanal İstanbul'u olarak tanımlanıyor. Kentte yaşamı olumsuz etkileyeceği belirtilen projeye tepkiler sürerken Taşyapı İnşaat Bursa'da dev bir ihaleye imza attı.

Şişli'nin kalbine 'Taşyapı' hançeri! Bakanlık önünü açtı

BURSA'DA 990 MİLYON TL'YE YOL YAPACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü, 17 Ekim'de Bursa Şehir Hastanesi ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) Bağlantı yolları Yapım işi için ihaleye çıktı. Rekabeti engellediği gerekçesiyle eleştiri konusu olan 'pazarlık' usulüyle yapılan ihaleye 5 şirket davet edildi. 990 milyon 418 bin TL'lik ihaleyi Söğüt İnşaat ve Taş Yapı İnşaat İş ortaklığı aldı. Taşyapı'nın patronu Emrullah Turanlı, tutuklu Şişli Belediye Başkanı'na yönelik dikkat çeken iddialarda da bulunmuştu.

MELİH GÖKÇEK DÖNEMİNDE YÜKSELDİ

Taşyapı'nın iş ortaklığı yaptığı diğer bir şirket ise Söğüt İnşaat. Dolmuş şoförlüğünden gelen şirketin yöneticisi Mustafa Akan’ın yükselişinin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Melih Gökçek ile ilişkileri sayesinde olduğu ifade ediliyor.